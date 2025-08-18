BRP Inc.

BRP erweitert mit der Einführung des brandneuen Can-Am Outlander Electric 2026 sein globales Angebot an elektrischen Powersportfahrzeugen

Mit der Präsentation des brandneuen Can-Am Outlander Electric 2026, einem All-Terrain-Vehicle (ATV), das auf Leistung, Langlebigkeit und eine flüsterleise Fahrt ausgelegt ist, treibt BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) seine Mission zur Elektrifizierung des Powersports voran. Diese neueste Innovation unterstreicht das langfristige Engagement von BRP, durch speziell entwickelte Elektromodelle, die den gleichen Fahrspaß wie Verbrennungsmotoren bieten, aber ein ganz anderes, nicht weniger aufregendes Fahrgefühl vermitteln, das Fahrerlebnis neu zu definieren.

Das Produktangebot von BRP im Bereich Elektromobilität umfasst nun die Motorräder Can-Am Pulse und Origin, vier Elektro-Motorschlitten der Marken Ski-Doo und Lynx, das Rotax E10 Rennsport-Powerpack für Karts und den Can-Am Outlander Electric, die alle auf die Bedürfnisse bestimmter Fahrer und Einsatzbereiche zugeschnitten sind.

„Bei BRP verfolgen wir in puncto Elektrifizierung ein bewusstes und strategisches Konzept – wir elektrifizieren dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist und einen echten Mehrwert für unsere Kunden bietet", so José Boisjoli, Präsident und CEO von BRP. „Der Outlander Electric ist ein leistungsstarkes, leises und wandlungsfähiges ATV, das unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit widerspiegelt. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg, eine Führungsrolle in der technologischen Entwicklung zu übernehmen und unser Angebot durch völlig neue Erfahrungen zu bereichern, die mit unserer eigenen Technologie elektrifiziert sind."

Eine flüsterleise Evolution: der brandneue Can-Am Outlander Electric 2026 Der Can-Am Outlander Electric 2026 definiert die Begriffe Gebrauchstauglichkeit und Abenteuer für Landwirte, Viehzüchter und Outdoor-Enthusiasten neu. Angetrieben vom gleichen hauseigenen, modularen Rotax E-Power-Antriebspaket wie die elektrischen Motorräder und Schneemobile von BRP, liefert dieses neue Modell 47 PS und ein Drehmoment von 72 Nm bei einer Reichweite von bis zu 80 km unter optimalen Bedingungen. Er überzeugt durch sofortige Gasannahme, wählbare Fahrmodi – Normal, Sport, Arbeit – und lässt sich mit einem Level-2-Ladegerät in nur 50 Minuten von 20 auf 80 % aufladen.

Was ihn auszeichnet, ist sein flüsterleiser Betrieb. Ausgestattet mit Elektroantrieb, geräuschreduzierenden XPS Recon Force Reifen, optimierter Aufhängung und einem geräuscharmen Kühlsystem ermöglicht er ein sanftes Fahrerlebnis, das perfekte Voraussetzungen dafür bietet, den Kontakt zu Land und Natur zu genießen, ohne diese zu stören. All dies bei unverändertem Can-Am Fahrgefühl mit branchenführender Anhängelast von 830 kg, beeindruckender Geländegängigkeit und mehr als 120 Zubehörartikeln, die ein individuelles Fahrerlebnis für jeden Fahrer und jede Umgebung ermöglichen.

„Mit dem Outlander Electric bringen wir nicht nur ein neues ATV auf den Markt, sondern eröffnen eine ganz neue Art, die Natur zu erleben und jede Art von Arbeit zu erledigen", so Julie Tourville, Director, Global Marketing, Can-Am Off-Road bei BRP. „Dieses Fahrzeug ist darauf ausgelegt, Fahrern und hart arbeitenden Nutzern ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit mit ihrer Umgebung zu vermitteln. Es ist leistungsstark, flüsterleise und steht ganz für das, was wir bei BRP tun. Es zeigt, wie wir sinnvolle Innovationen mit Leben erfüllen."

Ein Jahr sind sie nun auf dem Markt: Can-Am Elektromotorräder Ein Jahr nach der offiziellen Markteinführung der Can-Am Pulse und der Can-Am Origin zeigt sich, dass BRP mit seinem Wiedereinstieg in den Motorradmarkt für Begeisterung sorgt. Diese vollelektrischen Motorräder werden von einem weltweiten Netzwerk von 265 Händlern – Tendenz steigend – unterstützt und sind für urbanen Fahrspaß und Dual-Sport-Abenteurer konzipiert. Sie setzen neue Maßstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Design in dieser Kategorie.

Die Motorräder werden von BRPs flüssigkeitsgekühltem 8,9 kWh-Batteriesystem angetrieben, das eine Reichweite von bis zu 160 km in der Stadt und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als vier Sekunden ermöglicht. Die Rückmeldungen der Fahrer sind positiv und loben das drehmomentstarke Fahrgefühl, das sanfte Handling und die ruhige Souveränität, die sie auf der Straße und im Gelände vermitteln.

Die Elektrifizierung des Schnees: Ski-Doo und Lynx sind Vorreiter 2023 stellte BRP seine ersten elektrischen Motorschlitten der Marken Ski-Doo und Lynx vor. Heute sind vier Modelle mit Elektroantrieb – ursprünglich für Reiseveranstalter, Skizentren und Resorts entwickelt – für Endkunden erhältlich, die emissionsfreies Fahren abseits der Pisten ermöglichen. Die frühzeitige Einbindung von Ausrüstern über das von BRP kuratierte Abenteuer-Netzwerk Uncharted Society hat dem Unternehmen dabei geholfen, seine Plattformen kontinuierlich weiterzuentwickeln und zugleich auf einigen der besten Tummelplätze der Welt die Praxistauglichkeit unter Beweis zu stellen.

BRP: Marktführer im Bereich Elektrifizierung von Powersportfahrzeugen BRP ist der einzige Powersports-OEM, der die meisten elektrischen Modelle über die meisten Kategorien hinweg anbietet. Jedes Elektrofahrzeug von BRP ist für seinen spezifischen Einsatzzweck konzipiert, sei es für leise Fahrten im Schnee, für flottes Pendeln oder für harte Arbeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Diese Bandbreite spiegelt das tiefe Verständnis von BRP für seinen globalen Kundenstamm wider – und, wo Fahrzeuginnovationen diesen Kunden den größten Mehrwert bieten.

Mit Entwicklungszentren in Valcourt (Quebec, Kanada) und Gunskirchen (Österreich) sowie Montagewerken in Mexiko und Finnland ist BRP der einzige Powersport-OEM mit einem vollständig integrierten modularen Elektroantriebsstrang aus Akkupack, Inverter, Motor, Ladegerät und Steuerungssoftware aus einer Hand. Diese Strategie verschafft BRP unübertroffene Agilität, Leistung und Konsistenz beim Laden sowie die Möglichkeit, die Elektrifizierung langfristig zu skalieren.

Über BRP

Aufbauend auf mehr als 80 Jahren Innovationskraft und intensiver Kundenorientierung ist BRP Inc. Weltmarktführer im Segment der Powersports-Produkte, Antriebssysteme und Boote. Das Portfolio von BRP mit seinen branchenführenden und unverwechselbaren Marken wie Ski-Doo und Lynx Motorschlitten, Sea-Doo Jetboote und Pontons, Can-Am Straßen- und Geländefahrzeuge, Quintrex Boote, Manitou Pontons und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge eröffnet eine Welt voller spannender Abenteuer und ermöglicht den Zugang zu Erlebnissen in den verschiedensten Aktivitätsbereichen. Das Unternehmen ergänzt seine Produktlinien mit einem speziell darauf abgestimmten Sortiment an Teilen, Zubehör und Bekleidung, um das Fahrerlebnis zu optimieren. BRP hat sich zu verantwortungsbewusstem Wachstum verpflichtet und entwickelt Modelle mit Elektroantrieb für seine bestehenden Produktlinien. Mit seiner Zentrale im kanadischen Quebec erzielte BRP einen Jahresumsatz von 7,8 Milliarden CAD in über 130 Ländern und beschäftigte zum 31. Januar 2025 rund 16.500 engagierte und erfahrene Mitarbeiter.

www.brp.com @BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Quintrex und das BRP Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. bzw. ihrer angeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

