Tumi Inc.

TUMI PRÄSENTIERT WEI DAXUN ALS NEUEN MARKENBOTSCHAFTER FÜR DEN ASIATISCH-PAZIFISCHEN RAUM

New York (ots/PRNewswire)

Mit Wei Daxun beginnt eine neue Etappe ‒ TUMI enthüllt das finale Kapitel seiner globalen 19 Degree Lite Kampagne.

Die international führende Marke für Reisegepäck, Lifestyle-Produkte und Accessoires, TUMI, gibt heute mit großer Freude den renommierten chinesischen Schauspieler Wai Daxun als ihren neuen Markenbotschafter für den asiatisch-pazifischen Raum bekannt. Die Ernennung folgt auf die Eröffnung des neuen TUMI-Flagshipstores in Shanghai Anfang des Monats. Sowohl die Flagshipstore Eröffnung als auch der Zugewinn von Wei Daxun als Markenbotschafter sind bedeutende Meilensteine in der kontinuierlichen globalen Expansion der Marke und ihrem Engagement für Reisende weltweit.

Wei Daxun gilt als einer der bekanntesten Schauspieler Chinas und begeistert in ganz Asien ein breit gefächertes Publikum durch seine Vielseitigkeit, Authentizität und charismatische Ausstrahlung. Seine facettenreiche Karriere, die Film, Fernsehen, Musik und philanthropisches Engagement umfasst, wurde sowohl von der Fachwelt gewürdigt als auch von einer treuen Fangemeinde begleitet. Mit Professionalität, Disziplin und einem ausgeprägten Streben nach Exzellenz verkörpert Wei auf natürliche Weise die zentralen Werte, für die TUMI seit fünf Jahrzehnten steht: Präzision, Innovationsgeist und die Bereitschaft, stets neue Wege zu gehen.

Seinen ersten offiziellen Auftritt als Markenbotschafter hat Wei im dritten und letzten Kapitel der globalen „Uncompromisingly Light"-Kampagne rund um die 19 Degree Lite Kollektion von TUMI. Diese Kampagne zelebriert technologische Innovation und die Freiheit des Unterwegsseins – aus der Perspektive von Persönlichkeiten, deren Leben sich durch ständige Bewegung auszeichnet. Unter der Regie von David Pun und inszeniert vom international renommierten Fotografen GK (国琨), fängt die Kampagne die ruhige Entschlossenheit von Wei's Lebensstil ein, während er mühelos zwischen Städten, Filmsets und flüchtigen Momenten des Alltags pendelt.

Stets an seiner Seite: das ultraleichte Gepäck der Serie 19 Degree Lite sowie die funktionale Alpha Bravo Kollektion. Die Kampagne zeigt, wie sich das Design und die Leichtigkeit der Produkte nahtlos an seinem Lebensrhythmus anpassen ‒ bei gleichzeitiger Verlässlichkeit und Vielseitigkeit. Der Alpha Bravo Navigation Rucksack steht dabei sinnbildlich für jene Anforderungen, die Wei als global agierender Kreativer an seine Ausrüstung stellt. Für ihn ist Heimat kein fester Ort, sondern ein Gefühl. Und in der Beständigkeit dessen, was er trägt, findet er den Raum, sich mit Leichtigkeit und Selbstvertrauen in der Welt zu bewegen.

„Wei bringt eine authentische Energie und Tiefe mit, die sich perfekt mit der Markenphilosophie von TUMI deckt", betont Victor Sanz, Creative Director von TUMI. „Er ist ein ideales Beispiel des modernen Weltreisenden: zielgerichtet, dynamisch und immer in Bewegung".

Wei selbst äußert sich ebenfalls erfreut über die Partnerschaft: „Es ist mir eine große Ehre, Teil der TUMI-Familie zu sein. Ich bewundere die Marke seit Langem für ihr konsequentes Streben nach Qualität und Funktionalität. Die Produkte sind für das echte Leben gemacht. Sie begleiten mich verlässlich, egal wohin meine Reisen mich führen oder welchen Herausforderungen ich mich stelle."

Mit Wei Daxun erweitert TUMI seine renommierte Markenbotschafterfamilie, zu der bereits Persönlichkeiten wie der McLaren-Formel-1-Teamfahrer Lando Norris, LPGA-Profigolferin Nelly Korda und PGA-Tour-Profigolfer Ludvig Åberg zählen. Durch ein Zusammenspiel aus präzisem Design, internationalem Storytelling und starken Partnerschaften mit herausragenden Talenten positioniert sich TUMI weiterhin als Vorreiter im Segment des gehobenen Reise- und Lifestylemarkts.

Exklusive Inhalte zur neuen Kampagne sind auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von @TUMITravel verfügbar.

Informationen über TUMI

Seit 1975 entwickelt TUMI hochwertige Produkte für Geschäftsreisen, Freizeit und Performance ‒ mit dem Ziel, das Lebens unterwegs in all seinen Facetten zu optimieren, zu vereinfachen und zu verschönern. Die Marke steht für funktionales Design, technischen Anspruch und kreativen Erfindergeist. TUMI versteht sich als lebenslanger Begleiter all jener, die sich unterwegs mit Leidenschaft bewegen.

Mehr über TUMI unter TUMI.com und auf Instagram, TikTok, Facebook sowie YouTube unter @TUMITravel.

TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

TUMI Medienkontakte

TUMI Global

Jerad Hulse | Jerad.Hulse@tumi.com

Plug Agency für TUMI

Selina Parmanand | Selina@plug.agency

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2732552/Wei_Daxun.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-prasentiert-wei-daxun-als-neuen-markenbotschafter-fur-den-asiatisch-pazifischen-raum-302509849.html

Original-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuell