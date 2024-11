Spotwatch GmbH

Stimme ab, sprich mit, verändere Fernsehwerbung!

Bewertungen und Diskussionen zu aktuellen und historischen TV-Spots - AdClips.tv

Bockhorn/München (ots)

AdClips ist eine digitale Plattform für alle, die sich für TV-Werbung interessieren, oder von TV-Werbung induziert nachträglich Informationen suchen. Auf AdClips.tv können Verbraucher:innen und Fachleute aktuelle TV-Spots aufrufen, bewerten und mit anderen diskutieren.

AdClips wurde entwickelt, um den vielen Stimmen, die über Emails an die Macher von AdClips in der Vergangenheit durch Ihre Branchenaktivitäten im Monitoring von TV-Werbung herangetragen wurden, in denen Meinungen - positiv wie negativ - über Werbespots geteilt wurden, eine Plattform zu geben und die Möglichkeit eines Austausches zu schaffen.

Inhaltliche Fehler, die Werbung unglaubwürdig machen, wurden und werden genauso thematisiert, wie unsensibler Umgang mit schwierigen Themen, wie z.B.:

Betreff "Schichtdienst"

Hallo, was für einen Schwachsinn versuchen Sie in Ihrer schrecklichen Werbung darzustellen? "Ich arbeite im Schichtdienst, Früh,- Mittags- und Nachmittagsschicht". Sorry, was für ein Quatsch ist das? Von wann bis wann ist denn die "Mittagsschicht", von 12-02 Uhr?? Drei Schichten sind Früh-, Spät,- und Nachtschicht! Das ist sowas von unglaubwürdig.

Mfg Ilse Sxxx

Betreff "Windel Werbung - FRAGWÜRDIG ?!!!"

Guten Tag, warum werden die Windel Werbungen mit echten Babys gedreht?!? Was denken sich die Verantwortlichen dabei? Überall wird vor der Veröffentlichung von Kinderfotos gewarnt und IHR? Mir jedenfalls, kommt beinahe die Galle und Wut hoch, sehe ich Eure Pampers Werbungen! Bin bestimmt nicht die Einzige. Bitte hört auf! Überlegt! Danke und freundliche Grüße

Verena Spxxx

und zahllose Mails mehr.

Dieses Feedback von Konsumenten ist wertvoll für Markeninhaber:innen und Werbeschaffende und liefert spannende Einsichten, wie TV-Werbung bei diesen ankommt. Denn meist überlassen das Marken, wenn überhaupt, einzig und allein YouTube, größtenteils unkontrolliert bzw. unkommentiert.

Für Verbraucher:innen und Expert:innen: TV-Spots entdecken und diskutieren

AdClips richtet sich aber nicht nur an Konsument:innen, sondern auch an Expert:innen aus der Werbebranche, bzw. die Markeninhaber respektive Werbetreibenden. Die Plattform stellt aktuelle TV-Spots vor, bewertet diese aus fachlicher, manchmal auch etwas satirischer Perspektive und lädt zur Diskussion ein. Nutzer:innen haben die Möglichkeit, ihre Meinungen zu teilen, Fragen zu stellen oder einfach noch einmal nach dedizierten Infos aus dem Spot zu suchen.

Interaktiv: Meinungen austauschen und Werbung beeinflussen

AdClips bietet eine Plattform, auf der jeder TV-Werbung nicht nur noch einmal rekapitulieren, sondern aktiv bewerten und diskutieren kann. Ob Lob, Kritik oder eine persönliche Meinung - jede Stimme wird gehört und trägt zur Diskussion bei. Und mit aktuell schon über 370 Spots mit über 200 Kommentaren und mehr hunderten Ratings bestätigen diese Zahlen schon kurz nach dem Beta-Launch: AdClips.tv trifft einen Nerv, besonders bei Konsumenten, aber auch Fachleuten.

Einblick für die Werbebranche

Für Fachleute bietet AdClips wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung von TV-Spots durch das Publikum. Marken können hier nachvollziehen, wie ihre Werbespots ankommen und was die Zuschauer:innen darüber denken. Auch liefern die Beschreibungen der Spots aus dem inhouse-Detection-System wertvolle Informationen zu von Marken total unterschätzen User-Suchen.

Urheberrechte und Transparenz

AdClips achtet auf die Wahrung der Urheberrechte und stellt sicher, dass alle TV-Spots, basierend auf sequentiellen und beleghaften Screenshots, mit den entsprechenden Angaben zu Rechteinhaber:innen und Quellen (1. Ausstrahlung/ TV-Sender) versehen sind. So wird sowohl Transparenz als auch der Urheberschutz gewährleistet.

Über AdClips

AdClips richtet sich an Verbraucher:innen, Marken und Werbefachleute. Die Plattform ermöglicht es, TV-Werbung zu entdecken, zu kommentieren und zu bewerten.

Weitere Informationen: www.adclips.tv

AdClips.TV ist eine Marke der Spotwatch GmbH:

Über Spotwatch

Spotwatch bietet eine innovative Lösung, für das Monitoring von TV-Kampagnen in Echtzeit, basierend auf inhouse entwickelten Technologien. Werbetreibende profitieren von umfangreichen Daten und Analysen bis in Detailebenen von dedizierten Blockpositionen und mehr. Einschaltdaten auditieren, Onlinewerbung synchronsieren, Wettbewerbskampagnen sezieren, das ist Spotwatch. Mehr Informationen zu Spotwatch finden Sie unter: www.spotwatch.io.

