Fulminantes Tiroler Wirtschaftsforum 2023

Innsbruck (ots) - Deutscher Freundeskreis der Universitäten in Innsbruck e.V. unterstützt herausragende Studierende | Förderpreis an drei MCI Studierende | Clemens-August-Andreae-Preis an MCI Absolvent Im feierlichen Rahmen des Jahrestreffens des Deutschen Freundeskreises der Universitäten in Innsbruck (DFK) wurde der renommierte ...

mehr