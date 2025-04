TUMI FEIERT 50-JÄHRIGES BESTEHEN MIT LIMITIERTER JUBILÄUMSKOLLEKTION IN GOLD

New York (ots/PRNewswire) - Mit dem Kunden als Muse präsentiert die Marke ihre Ikonen und blickt in die Zukunft Heute startet die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI zum 50. Geburtstag ihre Jubiläumskampagne „Made for You Since 1975". Seit einem halben Jahrhundert entwirft TUMI durchdachte Produkte, angeregt von den Reisen seiner Kunden. Die ...

