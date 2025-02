Marcel Scholz UG (haftungsbeschränkt)

Ohne Vorkenntnisse zum Erfolg: Marcel Scholz zeigt, wie Anfänger im Remote-Tele-Sales Fuß fassen

Potsdam (ots)

Seit Jahren bekommen wir es immer deutlicher zu spüren: Unsere Lebenshaltungskosten steigen, während das Einkommen nur allzu oft stagniert. Eine zweite Einkommensquelle erscheint als ideale Lösung – doch letztendlich stellt sich für die meisten unter uns die Frage: Wie realistisch ist es wirklich, ohne Vorkenntnisse im digitalen Vertrieb erfolgreich zu sein?

Ob finanzielle Sicherheit, mehr Unabhängigkeit oder die Erfüllung persönlicher Träume – immer mehr Berufstätige suchen nach einer lukrativen Nebenbeschäftigung. Dabei eröffnet die Digitalisierung völlig neue Möglichkeiten: Remote-Tele-Sales ist ein Bereich, in dem auch absolute Quereinsteiger ohne Vertriebserfahrung erfolgreich durchstarten können. Dennoch stehen viele Interessenten einer entsprechenden Tätigkeit eher skeptisch entgegen. "Ich kann die Zurückhaltung zwar verstehen. Wer sich aber jetzt nicht mit den richtigen Strategien auseinandersetzt, läuft Gefahr, Chancen auf finanzielle Freiheit ungenutzt verstreichen zu lassen", mahnt Marcel Scholz. "Statt sich langfristig von steigenden Kosten und stagnierenden Gehältern ausbremsen zu lassen, kann der richtige Schritt in die digitale Vertriebswelt das Ruder herumreißen."

Genau hier setzt Marcel Scholz mit seinem Coaching-Programm an: Als Experte für Remote-Tele-Sales vermittelt er praxisnahes Wissen, mit dem Berufstätige digitale Dienstleistungen erfolgreich vermarkten können – selbst wenn sie einen vollen Arbeitsalltag haben. "Oft fehlt es nicht an Fähigkeiten, sondern an der richtigen Anleitung", erklärt der Vertriebsexperte hierzu. "Mit klaren Strategien und professioneller Unterstützung kann jeder lernen, erfolgreich zu verkaufen." Mit seiner langjährigen Vertriebserfahrung hat er eine Methode entwickelt, die nicht nur effiziente Verkaufsprozesse aufzeigt, sondern den Teilnehmern auch die notwendige Sicherheit gibt, diese direkt anzuwenden. Von der Identifikation lukrativer Dienstleistungen bis zur Durchführung erfolgreicher Verkaufsgespräche bietet das Programm alle Werkzeuge für einen schnellen und nachhaltigen Einstieg in den digitalen Vertrieb.

Mit durchdachter Struktur zum Erfolg: Wie Marcel Scholz Quereinsteiger auf den Vertrieb vorbereitet

Das Coaching-Programm von Marcel Scholz ist gezielt darauf ausgelegt, Anfänger systematisch in die Welt des digitalen Vertriebs einzuführen. Ein wichtiger Bestandteil hierbei ist ein 17-stündiger Videokurs, der alle relevanten Themen von der Kundengewinnung bis zum perfekten Verkaufsgespräch abdeckt. Dabei bleibt es aber nicht nur bei reiner Theorie: Die Teilnehmer erhalten zudem einen direkten Zugang zu einem Übungsserver, um ihr Wissen in realistischen Verkaufsszenarien praktisch anzuwenden. Erweitert wird das Programm durch persönlichen Support via WhatsApp sowie den Austausch mit einer aktiven Community, die den Lernprozess zusätzlich unterstützt.

Besonders hervorgehoben wird außerdem die gezielte Kundengewinnung. So lernen die Teilnehmer, Plattformen und Portale effektiv zu nutzen, um potenzielle Auftraggeber zu identifizieren und sich optimal zu positionieren. Dabei helfen klare Leitfäden und Vorlagen, um eine professionelle Präsentation sicherzustellen. Ein weiterer Anreiz: die attraktiven Verdienstmöglichkeiten. "Bereits drei erfolgreiche Verkaufsabschlüsse pro Monat können bis zu 1.500 Euro an Provisionen bringen", verrät Marcel Scholz. "Das ist für viele ein bedeutender finanzieller Unterschied."

Aus Erfahrung lernen: Wie Marcel Scholz sein Wissen weitergibt

Marcel Scholz weiß aus eigener Erfahrung, welche Chancen der digitale Vertrieb bietet. Nach seiner eigenen erfolgreichen Karriere im Remote-Tele-Sales, in der er mit einer Abschlussquote von 70 Prozent ein Auftragsvolumen von drei Millionen Euro in nur 2,5 Jahren generierte, entschied er sich, sein Wissen weiterzugeben. In seiner Rolle als Teamleiter konnte er erstmals sein Know-how vermitteln und erlebte, wie sehr er es genoss, andere zum Erfolg zu führen. "Ich habe schnell realisiert, wie viel Freude es mir bereitet, andere Menschen auf genau diesem Weg zu begleiten", betont Marcel Scholz.

Dabei ist für ihn immer klar gewesen: Erfolg im Vertrieb ist nicht nur bestimmten Persönlichkeitstypen vorbehalten. Vielmehr kann mit den richtigen Techniken jeder seine Ziele erreichen. "Selbst introvertierte Teilnehmer haben durch mein Programm bewiesen, dass sie hervorragende Verkaufsabschlüsse erzielen können", berichtet Marcel Scholz. "Wichtiger als das perfekte Verkaufstalent sind Motivation, Engagement und die Bereitschaft, sich auf neue Herausforderungen einzulassen. Jeder kann lernen, zu verkaufen – es braucht nur den Mut, den ersten Schritt zu machen."

Sie wollen endlich finanziellen Spielraum gewinnen und mit einem zweiten finanziellen Standbein langfristig mehr Freiheit und Sicherheit schaffen? Dann melden Sie sich bei Marcel Scholz und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

Original-Content von: Marcel Scholz UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell