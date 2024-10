US-Wahl 2024: Harris oder Trump? / Das Programmangebot im Ersten und in der ARD Mediathek

ARD Das Erste

Kamala Harris oder Donald Trump - Amerika hat die Wahl: Am 5. November bestimmen die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner einen neuen Präsidenten oder erstmals eine Präsidentin. Eine folgenschwere Wahl - nicht nur für die Vereinigten Staaten. Das Erste und die ARD Mediathek begleiten den Kampf ums Weiße Haus mit aktuellen Dokus, Talks und Sondersendungen. Den Auftakt macht Ingo Zamperoni mit "Wirklich nochmal Trump, Amerika?". Für die 60-minütige Dokumentation beobachtet der tagesthemen-Moderator den Wahlkampf mit all seinen dramatischen Wendungen und fragt: Welche Konsequenzen hätte ein Sieg Trumps für die USA, die Welt und ganz besonders für Deutschland? Wie in seinen vorherigen USA-Dokumentationen begibt sich Zamperoni mit der Filmemacherin Birgit Wärnke auf eine facettenreiche Reise durch das Land, das polarisierter scheint als je zuvor. Er besucht seine amerikanischen Schwiegereltern, aber auch zahlreiche Prominente wie den Popstar und Trump-Freund Kid Rock, die Fußballlegende Jürgen Klinsmann oder den ehemaligen Befehlshaber der US-Armee in Europa, Ben Hodges. Ab 29. Oktober in der ARD Mediathek und am 4. November um 20:15 Uhr im Ersten. In der Wahlnacht vom 5. auf den 6. November ist Das Erste live dabei und liefert zuverlässig die aktuellen Wahlergebnisse: Jörg Schönenborn berichtet über die Ergebnisse aus allen Bundesstaaten. Die Moderatoren Anna Planken und Sven Lorig ordnen gemeinsam mit Expertinnen und Experten die Entwicklungen ein und erläutern mögliche Konsequenzen. Gudrun Engel, die ARD-Studioleiterin in Washington, liefert Hintergründe und Einschätzungen aus der US-Hauptstadt und Reporter und Reporterinnen der ARD werden in Swing States sowie vor den Hauptquartieren der Kandidaten zugeschaltet. Mit Gesprächsrunden aus Berlin ist Sandra Maischberger Teil der Sendung. In den Tagen nach der Wahl analysieren ein Brennpunkt, aktuelle Talks und Sondersendungen den Ausgang der Wahl und deren Konsequenzen. US-Wahl in der ARD Mediathek und bei tagesschau.de Die ARD Mediathek bündelt ab dem 28. Oktober alle relevanten ARD-Sendungen zur US-Wahl auf der Startseite: Dokumentationen, Berichte und Debatten sowie exklusive Formate für die Mediathek, wie die Y-Kollektiv-Reportage "Hubi goes to America". Im Netz können sich die Nutzerinnen und Nutzer rund um die Uhr informieren: in der ARD Mediathek, bei tagesschau.de und auf den Social-Media-Kanälen der tagesschau. Die Sendungen im Einzelnen: Sonntag, 3. November 2024 18:30 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek Weltspiegel Auslandskorrespondenten berichten live aus Washington Montag, 4. November 2024 20:15 Uhr | Das Erste (und bereits ab 29. Oktober in der ARD Mediathek) Wirklich nochmal Trump, Amerika? Film von Ingo Zamperoni und Birgit Wärnke 21:15 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek Hart aber fair zur US-Wahl Moderation: Louis Klamroth 22:50 Uhr | Das Erste (und jetzt schon in der ARD Mediathek) ARD Dokumentarfilm: Der Trump-Einflüsterer Der republikanische Königsmacher Roger Stone Dienstag, 5. November 2024 22:15 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek Tagesthemen live aus Washington Moderation: Ingo Zamperoni 22:50 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek maischberger zur US-Wahl Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen in einer verlängerten Ausgabe über die aktuellen Entwicklungen in den USA. 1:00 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek Harris gegen Trump: US-Wahl live Die aktuellen Entwicklungen der US-Wahlnacht 2024 Mittwoch, 6. November 2024 5:30 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek ARD-Morgenmagazin mit einer verlängerten Ausgabe (bis 10:00 Uhr) zur US-Wahl 20:15 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek Brennpunkt: Amerika hat gewählt Moderation: Ellen Ehni 21:00 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek maischberger zur US-Wahl Donnerstag, 7. November 2024 21:45 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek Panorama: Aufstand der Enttäuschten? - USA nach der Wahl Montag, 11. November 2024 20:15 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek Sondersendung nach der US-Wahl Moderation: Ellen Ehni 21:00 Uhr | Das Erste und ARD Mediathek hart aber fair zur US-Wahl und ihren Folgen Moderation: Louis Klamroth Ein Pressedossier zur US-Wahl finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice der ARD: https://presse.daserste.de/pressemappen/

