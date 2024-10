ARD Das Erste

"maischberger"

am Mittwoch, 16. Oktober 2024, um 23:05 Uhr

Die Gäste:

Katharina Dröge, Bündnis'90/Die Grünen(Fraktionsvorsitzende)

Jens Spahn, CDU (stellv. Fraktionsvorsitzender)

Sönke Neitzel (Militärhistoriker)

Theo Koll (TV-Moderator und Journalist)

Alev Dogan (The Pioneer)

Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)

Streit um den richtigen Migrationskurs

Es diskutieren die Fraktionsvorsitzende der Grünen Katharina Dröge und der CDU-Politiker Jens Spahn.

Deutsche Unterstützung für die Ukraine

Im Studio der Militärhistoriker Sönke Neitzel.

Es kommentieren: Der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, die stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer Alev Dogan und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.

