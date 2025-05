Blindleister GmbH

Nach Spaniens Blackout: Blindleister GmbH zeigt auf The Smarter E 2025, wie Netzstabilität zur Marktchance wird

München (ots)

Der jüngste großflächige Stromausfall in Spanien und Portugal hat die kritische Bedeutung von Netzstabilität für ganz Europa unterstrichen. Gleichzeitig eröffnen neue regulatorische Rahmenbedingungen, wie der kürzlich gestartete deutsche Blindleistungsmarkt, innovative Geschäftsfelder. Die Blindleister GmbH (www.blindleister.de) lädt Pressevertreter und Fachbesucher zur The Smarter E 2025 in München (www.thesmartere.de) ein, um zu erfahren, wie ihre Lösungen die Herausforderung der Netzstabilität in eine konkrete Marktchance für Anlagenbetreiber verwandeln.

Der Vorfall auf der Iberischen Halbinsel unterstreicht die wachsende Bedeutung flexibler Lösungen zur Sicherung der Netzstabilität in modernen Energiesystemen. Parallel dazu schafft der neue deutsche Blindleistungsmarkt Anreize für Technologien, die das Netz aktiv stützen können. Die Blindleister GmbH positioniert sich an der Schnittstelle dieser Entwicklungen als Schlüsselpartner für Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen und Speichern, um jenen neue Erlöse mit Systemdienstleistungen zu ermöglichen.

"Der spanische Blackout ist eine Mahnung, aber der neue Blindleistungsmarkt ist eine Chance. Auf der The Smarter E zeigen wir, wie Wind-, Solar- und Batterieparkbetreiber beides adressieren können: zur Netzstabilität beitragen und gleichzeitig neue Erlöse generieren", sagt Niklas Reinhardt, Co-Founder und Geschäftsführer der Blindleister GmbH. "Unsere Technologie macht die Teilnahme am Markt einfach und profitabel."

Besucher am Stand der Blindleister GmbH können sich auf Live-Demonstrationen der Plattform zur Marktteilnahme, Berechnungen der Blindleistungspotenziale und persönliche Beratungsgespräche freuen.

Ergreifen Sie die Marktchance - Besuchen Sie Blindleister auf der The Smarter E 2025:

Wir laden Sie herzlich ein, uns in der Startup Area, Halle C5, Stand C5.670H zu besuchen. Entdecken Sie, wie Sie von den neuen Marktmechanismen profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten können - eine direkte Antwort auf die Lehren aus Ereignissen wie dem spanischen Blackout.

Um sicherzustellen, dass wir ausreichend Zeit für Ihre Fragen haben, empfehlen wir die Vereinbarung eines Termins im Voraus. Kontaktieren Sie uns unter presse@blindleister.de oder +49 157 39302499.

Über die Blindleister GmbH:

Die Blindleister GmbH ist ein junges Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen zur Blindleistungskompensation und Systemstabilität spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf softwarebasierten Ansätzen gestaltet Blindleister die Zukunft der Netzstabilität.

