WINGS Fernstudium

Frauen im Consulting: Gefragt, innovativ und auf dem Vormarsch

Bild-Infos

Download

Wismar (ots)

Die Beratungsbranche gilt als klassische Männerdomäne. Oder ist das doch nicht mehr so? Immer mehr Frauen interessieren sich für das Consulting und Unternehmen suchen explizit nach Mitarbeiterinnen. Das berufsbegleitende Fernstudium MBA Business Consulting bei WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, bereitet Interessentinnen optimal auf die Berufspraxis vor.

Teams aus Männern und Frauen arbeiten kreativer, innovativer und mit einem nachweislich höheren Erfolg als reine Männerteams. Das haben Studien und die Wirtschaft längst erkannt. Flexible Arbeitszeitmodelle, Home-Office und eine gezielte Förderung der Karriere von Frauen, sollen den Anteil der weiblichen Senior Consultants erhöhen. Es ist also ein optimaler Zeitpunkt für Frauen, ihren Einstieg in die Beratungsbranche zu planen.

Praxisnah vorbereitet auf den Job als Consultant werden Studierende durch den MBA Business Consulting bei WINGS. In dem berufsbegleitenden Fernstudiengang geht es nicht primär um Wissenstransfer, sondern um praxisorientierte Methoden- und Kompetenzvermittlung für betriebswirtschaftliche Entscheidungen. In Anlehnung an das Konzept amerikanischer Business Schools beruht der MBA im Wesentlichen auf aktuellen Fallstudien, die in interdisziplinären Gruppen bearbeitet werden. "Die Case Studies bieten einen komplexen Praxisbezug. Unsere Fernstudierenden erarbeiten sich hier Kernkompetenzen und können diese im Beruf dann 1:1 umsetzen", erklärt Prof. Dr. Jürgen Zeis, Studiengangsleiter des MBA-Programms. "Der Studiengang war sehr praxisnah und praxisorientiert. Es hat mir gut gefallen, an realen Projekten zu arbeiten", bestätigt Annalena Quaas, Absolventin des MBA.

Über eine App und die WINGS-Lernplattform sind alle Studieninhalte, Vorlesungen, Tutorien, Noten und Termine jederzeit verfügbar. In 2 Präsenzseminaren im Semester, an denen auch online teilgenommen werden kann, treffen sich die Studierenden zum Austausch, Netzwerken und zur Bearbeitung von Fallstudien, Konzepten und Strategien. Alle Infos zum Fernstudium MBA Business Consulting finden Interessierte unter: wings.de/mbc

Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuell