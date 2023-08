Rheinpuls Health Care

Saubere Luft für anspruchsvolle Gäste - wie der Südtiroler Hotelier Heinrich Dorfer wieder einzigartige Maßstäbe setzt

Bild-Infos

Download

Monheim (ots)

Während es etliche Hotels immer schwerer haben, ausreichend Gäste für sich zu begeistern, sind die Hotels der Quellenhof Gruppe von Heinrich Dorfer fast durchgehend ausgebucht - doch wie gelingt ihm das? Was sein Geheimnis ist und wie sich der Hotelier durch eine innovative und nachhaltige Maßnahme den entscheidenden Vorsprung gesichert hat, erfahren Sie hier.

"Für unsere Familie und unser Team ist es in den vergangenen Jahren noch herausfordernder geworden, den Aufenthalt unserer Gäste so angenehm, aber auch so sicher wie möglich zu gestalten. Eines haben wir dadurch aber erkannt: Mitentscheidend ist mittlerweile vor allem saubere Luft in den Innenräumen", betont Heinrich Dorfer. Zwar ist er neben seinen idyllischen Hotels in Südtirol insbesondere für seine unternehmerische Weitsicht bekannt. Aufgrund der veränderten Ansprüche sah sich allerdings auch er in den letzten Jahren großen Herausforderungen ausgesetzt: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben längst nicht alle Hotels überstanden - trotzdem wird es für sie besonders jetzt zur Daueraufgabe, die Hygiene in ihren Unterkünften dauerhaft und umweltschonend zu verbessern. Schließlich haben gerade die Restriktionen der vergangenen Jahre das Bewusstsein für Themen wie Gesundheit und Sauberkeit geschärft - sowohl bei den Gästen als auch bei den Hotelverantwortlichen und ihren Mitarbeitern.

Für zusätzliche Belastung sorgt außerdem die jährliche Allergiesaison: Speziell, wenn sie im Grünen gelegen sind, müssen viele Hotels unter Umständen mit einem deutlichen Rückgang ihrer Auslastungsquote rechnen. Auch schlechte Gerüche sind ein allgemein verbreitetes Problem, das den Wohlfühlcharakter maßgeblich beeinträchtigt. Eine Notlösung hierfür sind chemische Mittel, die in rauen Mengen versprüht werden. Nicht nur sorgt dieser Ansatz bei Hotelbesuchern für Skepsis, auch die Kosten derartiger Maßnahmen übersteigen ihren Nutzen deutlich. Abhilfe bei all diesen Problemen schafft nun eine einzigartige und umweltschonende Erfindung, welche die Luft eines Raumes alleine mithilfe des vorhandenen Lichts ("Photokatalyse") von Feinstaub, Bakterien, Viren, Pollen, Gerüchen und Erregern befreit - und dies ohne Kosten für Strom, Wartung und Service, also umweltschonend und kosteneffizient: Luxcaire. "Für uns war die Investition in diese Technologie ein echter Gamechanger: Sehr schnell waren unsere Gäste und Mitarbeiter von unserem innovativen und gesundheitsrelevanten Mehrwert überzeugt", verrät Heinrich Dorfer.

Unterkünfte mit Wohlfühlgarantie: Mit Luxcaire schaffen Hotels einen hygienisch einwandfreien Aufenthalt und spürbare Mehrwerte für ihre Gäste

Da die meisten Hotels von den genannten Problemen betroffen sind, wird saubere Luft zunehmend zu einem mitentscheidenden Wettbewerbsvorteil. Genau dort setzt Luxcaire an: Trifft Licht (egal ob Sonnenlicht oder künstliches Licht) auf die transparente Fenster-Beschichtung von Luxcaire, werden alle Fremdpartikel/Schadstoffe und Gerüche in der Innenraumluft auf Basis der Photokatalyse zu Wasser und Kohlendioxid zersetzt. Besonders interessant für Hotels: Durch die dauerhafte und nachhaltige Luftreinigung von Luxcaire fallen keine Kosten für Strom, Wartung, Service und das Handling durch das Hotelpersonal an. Die Wirksamkeit der Technologie ist durch führende Labore und Institute wie TÜV Süd Österreich, das Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung, der Hochschule Düsseldorf, Sachverständigen der IHK getestet und bestätigt worden. Die zahlreichen Vorteile der Luxcaire Luftreinigungstechnologie zeigen sich bereits im Einsatz bei ausgewählten Hotels.

Auch das Team der mehrfach ausgezeichneten Hotelgruppe Quellenhof von Heinrich Dorfer suchte in den vergangenen Monaten nach wirkungsvollen Produkten, die den Wohlfühlcharakter seiner Unterkünfte durch frische Atemluft dauerhaft verbessern. Zu diesem Zweck testeten die Verantwortlichen unter anderem UVC Geräte, mobile Luftfilteranlagen und HEPA Filteranlagen - mit überschaubarem Erfolg. Lediglich die Luxcaire-Luftreinigungstechnologie von Rheinpuls Health Care erfüllte die Erwartungen der Hotelbetreiber an Effizienz und Nachhaltigkeit. "Innerhalb von nur 90 Minuten werden durch Luxcaire bis zu 90 Prozent aller Schadstoffe aus der Innenraumluft zersetzt. Auch unangenehme Gerüche gehören somit der Vergangenheit an", berichtet Heinrich Dorfer begeistert.

Luxcaire als innovative und umweltschonende Lösung für saubere Innenraumluft: Die Luxcaire Technologie liefert bereits in anderen Hotels überzeugende Ergebnisse

Um die Wirksamkeit von Luxcaire zu unterstreichen, startete das Radisson Blu Media Harbour in Düsseldorf in Zusammenarbeit mit Rheinpuls Health Care in 2023 einen nicht repräsentativen Allergiker-Test. In dessen Rahmen schliefen Stammgäste mit Allergien oder Atemwegserkrankungen je eine Nacht in einem herkömmlichen und einem mit Luxcaire ausgestatteten Doppelzimmer. Schon jetzt bestätigen die ersten Auswertungen im direkten Vergleich eine signifikant bessere Schlafqualität in jenen Räumen, die mit der Technologie versehenen wurden. Zeitgleich äußern die Studienteilnehmer ihre Bereitschaft, bis zu 15 Prozent mehr für entsprechende Zimmer zu bezahlen.

Ähnliche Resultate liefert auch der Einsatz im Goldenen Rössl in Brixen: Aufgrund eines Brandes hatte das Hotel mit einer besonders starken und gesundheitsgefährdenden Geruchsentwicklung zu kämpfen, durch die die Nutzung eines Zubaus hinter dem Hotel undenkbar war. Schließlich entschieden sich die Verantwortlichen dafür, die betroffenen Bereiche mit Luxcaire zu versehen - bereits nach drei Tagen waren keine Geruchseinschränkungen mehr festzustellen. Demnach bietet die Luftreinigungstechnologie von Rheinpuls Health Care selbst in außergewöhnlichen Härtefällen vollständige Geruchsneutralität - und damit einen garantierten Vorsprung im Werben um Gäste.

Sie wollen Ihrem Hotel mit einem innovativen Hygienekonzept ein eindrucksvolles Alleinstellungsmerkmal verschaffen und Ihren Gästen ein völlig neues Wohlfühlerlebnis bieten? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von Rheinpuls Health Care und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: Rheinpuls Health Care, übermittelt durch news aktuell