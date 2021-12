Ambassadors of Europe in the World

Mediterranes Flair unter dem Weihnachtsbaum

Das Weihnachtsessen mit iberischem Schinken zum Erlebnis werden lassen

Zu einem gelungenen Weihnachtsfest gehört das abendliche Essen so sehr, wie der beleuchtete Baum und die alljährlich erklingenden Lieder. Denn: Gemeinsam essen macht glücklich - vor allem an den Festtagen. Die Komponenten für ein köstliches Weihnachtsessen fallen von Land zu Land sehr unterschiedlich aus, daher lohnt sich durchaus ein Blick über den eigenen Tellerrand. Die Liste der beliebten Weihnachtsgerichte ist lang und lecker, dennoch wird oft zu den traditionsreichen und bewährten, jedoch immer gleichen Rezepten gegriffen. In Deutschland haben sich ganz verschiedene Traditionen entwickelt. Ob es Gans ist oder doch Würstchen mit Kartoffelsalat - einen besonderen Stellenwert hat das Weihnachtsessen in jedem Fall. Für all diejenigen, die hungrig auf ein wenig Abwechslung sind und ihre kulinarischen Traditionen um neue Ideen und Zutaten ergänzen möchten, bietet sich reichlich Inspiration bei unseren europäischen Freunden. Weihnachten mal anders Schaut man zum Beispiel nach Spanien, zeigen sich gleich mehrere Unterschiede zum traditionellen deutschen Weihnachtsfest. Geschenke gibt es erst zum Dreikönigstag am 06. Januar. Außerdem findet ein wichtiges Ereignis der Weihnachtszeit schon vor den Feiertagen statt - am 22. Dezember werden die Gewinnzahlen der Weihnachtslotterie "El Gordo" in Madrid gezogen. Nur wenige Tage später folgt das Weihnachtsfest, bei dem hier wie dort das Highlight das gemütliche Beisammensein bei Tisch ist. Doch was gehört in Spanien zu einem erfolgreichen Weihnachtsessen? Ob Entremeses, die als Vorspeise- Häppchen zu Beginn jedes Weihnachtsessens serviert werden, oder der Hauptgang mit zum Beispiel Garnelen - das Weihnachtsessen in Spanien ist sehr abwechslungsreich. Fester Bestandteil ist dabei traditionell auf vielen Weihnachtstischen "Jamón", iberischer Schinken. Unter dem Motto "Spanischer Ibérico-Schinken, Botschafter Europas in der Welt" (Jamones Ibéricos de España, Embajadores de Europa en el Mundo) startete der Branchenverband der Ibérico-Schinkenhersteller:innen (ASICI) in diesem Jahr eine dreijährige internationale Informationskampagne für Ibérico-Schinken. Passend dazu hat der Weltbotschafter für Jamones Ibéricos, Mario Sandoval, originelle Rezeptideen für das Weihnachtsmenü gesammelt. Mit den Kreationen des spanischen Chefkochs, der mit zwei Michelin-Sternen gekrönt ist, wird das diesjährige Weihnachtsmenü garantiert einzigartig schmackhaft. Denn der Ibérico-Schinken bringt eine besondere Note und Vielfältigkeit in die Küche, die jedes Gericht zu etwas Besonderem macht. KICHERERBSEN MIT IBÉRICO-WAMME - Der perfekte Starter für alle hungrigen Weihnachtselfen Zutaten für 4 Portionen 200 g Kichererbsen 20 g gesalzene Butter 2 g Ras el-hanout ½ Vanilleschote KICHERERBSEN-HUMMUS 60 g gekochte Kichererbsen 20 g Tahin 10 g Sesamöl 2 g Salz 2 g Pfeffer ½ Knoblauchzehe 15 g Wasser 4 g Kümmel Saft ½ Limette MOLKE VON CAMPOREAL-KÄSE 90 g Camporeal Käse 50 g Sahne 75 g Milch 3 g Forellenkaviar 1 geräuchertes Sardinenfilet Iberico Wamme Shisho Mikro Grünsprossen Amaranth ZUBEREITUNG FÜR DIE KICHERERBSEN: Die Kichererbsen mit Vanillebutter und Ras el-Hanout anbraten. FÜR DEN KICHERERBSEN-HUMMUS: Die gekochten Kichererbsen und die restlichen Zutaten in den Mixer geben und einige Minuten lang mixen, bis eine dicke, sämige Masse entsteht.Kreuzkümmelpulver hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und schließlich das Tahin unterrühren. FÜR DIE MOLKE VON CAMPOREAL-KÄSE: Alle Zutaten für 2 Stunden in ein Wasserbad geben. Abseihen und durch einen Superbag passieren. ANRICHTEN: Zwei geräucherte Sardinenfilets und den Forellenkaviar auf eine kleine Portion Hummus legen. Mit den grünen Kichererbsen und einem Schleier aus Speck bedecken. Die Camporeal-Molke hinzugeben. Mit den Sprossen und dem Amaranth garnieren.

KNOLLENSELLERIE-RAVIOLI MIT IBÉRICO-BRÜHE - Fusion Küche vom Feinsten Zutaten für 10 Portionen FÜR DAS KNOLLENSELLERIE-PÜREE 1 Stk. Knollensellerie 200 g Milch 10 g Salz 6 g Weißer Pfeffer 10 g Scharfes Öl 15 g Ingwer FÜR DEN GERÖSTETEN KNOLLENSELLERIE 200 g Knollensellerie IBERICO Fond 4 kg Knochen des Jamons 10 l Wasser 1 EL Eiweiß ½ Zwiebel 1 Karotte 50 g Hackfleisch ZUBEREITUNG FÜR DAS KNOLLENSELLERIE-PÜREE Den Knollensellerie schälen und in der Milch kochen. Wenn er gar ist, das scharfe Öl, Salz und weißen Pfeffer hinzugeben. Im Thermomix pürieren. FÜR DEN GERÖSTETEN KNOLLENSELLERIE Den halbierten Knollensellerie im Ofen bei 200ºC 1 Stunde lang rösten. Dann schälen und abkühlen lassen, so dass es mit der Schneidemaschine auf 1,5 mm Dicke geschnitten werden kann. Die Scheiben aufbewahren und mit einem Teigausstecher mit einem Durchmesser von 5 cm ausstechen. FÜR DEN IBÉRICO-Fond: Die Knochen säubern und in Wasser kochen, bis sie mit Schaum bedeckt sind, und diesen anschließend abschöpfen. Sobald der Fond fertig ist, wird sie mit dem geschlagenen Eiweiß, der gehackten Zwiebel, der Karotte und dem Hackfleisch geklärt, damit sie völlig transparent wird. Beim Servieren sollte er sehr heiß sein. ANRICHTEN: Die geschälten und gehackten Walnüsse und das Knollensellerie-Püree in die Mitte der Scheiben geben und den Kreis zusammenklappen. Mit der heißen Brühe servieren.

Mehr als nur ein Geschenk, ein (Geschmacks)erlebnis. Doch iberischer Schinken eignet sich nicht nur auf dem Weihnachtstisch, auch als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum ist er ideal - für Feinschmecker, Jamón-Liebhaber und alle, die es noch werden wolle Über die Kampagne Das vom Branchenverband ASICI initiierte und von der Europäischen Union co-finanzierte Programm "Spanischer Ibérico-Schinken, Botschafter Europas in der Welt" wird zwischen 2021 und 2023 in den Ländern Deutschland, Spanien, Frankreich, China und Mexiko umgesetzt. Ziel der Kampagne ist neben der Aufmerksamkeitssteigerung und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit iberischen Schinkens in den Märkten auch die Positionierung des Produkts als gesunde, mediterrane Delikatesse. Über ASICI ASICI, der Branchenverband der Ibérico-Schinkenhersteller:innen, ist eine gemeinnützige berufsübergreifende Organisation der Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsindustrie (Organización Interprofesional Agroalimentaria, OIA), in der mehr als 95 Prozent der Organisationen der Produktion (Viehzüchter) und mehr als 95 Prozent der Verarbeiter (Industrie) der Ibérico-Schweine paritätisch vertreten sind. Er wurde 1992 gegründet und 1999 vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung als berufsübergreifende Organisation für den Sektor Ibérico-Schweine anerkannt.

