Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

Wagner: ZKL-Empfehlungen wichtige Blaupause für Zukunft der Agrarpolitik

IVA-Präsident sieht in Konsens-Papier der Zukunftskommission Landwirtschaft Auftrag an die kommende Bundesregierung

Frankfurt/Main (ots)

Die Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) hat ihre Empfehlungen "Zukunft Landwirtschaft. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe in schwierigen Zeiten" an den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, übergeben. Der Präsident der Industrieverbands Agrar e. V. (IVA), Michael Wagner, hat als Mitglied der ZKL an den Empfehlungen mitgewirkt.

Zur Veröffentlichung kommentiert er:

"Dass es nunmehr zum zweiten Mal gelungen ist, unter dem Dach der ZKL die Interessen sehr unterschiedlicher Anspruchsgruppen zur Zukunft der Landwirtschaft auszugleichen und in gemeinsame Empfehlungen münden zu lassen, ist ein riesiger Erfolg, zumal sich heute die Rahmenbedingungen im Vergleich zum ersten ZKL-Bericht 2021 deutlich komplizierter darstellen. Dennoch ist der Ausgleich zwischen Umwelt- und Klimaschutz und Antworten auf die ökonomischen Herausforderungen der Branche gelungen", sagte Wagner.

Wagner hob das empfohlene Aktionsprogramm zur Förderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft als beispielhaft für den lösungsorientierten Spirit in der ZKL hervor. "Mit Ordnungsrecht allein lassen sich solch komplexe Herausforderungen wie die Förderung der Artenvielfalt nicht angehen. Die ZKL empfiehlt daher die Entwicklung und Umsetzung von Managementplänen für Schutzgebiete durch eine Kooperation der Akteure vor Ort. Außerdem auch einen finanziellen Ausgleich für landwirtschaftliche Betriebe, wenn unvermeidliche Auflagen in die Produktion eingreifen. Das umzusetzen wird eine Aufgabe für die kommende Bundesregierung sein", so Wagner.

Die ZKL-Empfehlungen sind seit heute auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) abrufbar: https://ots.de/0QGp6i

