Protina Pharmazeutische GmbH

Unverkrampft und voller Energie auch an den Tagen mit den Tagen: Ein guter Tipp ist Magnesium

Ismaning

Die Zwanziger - ein richtig cooles und wunderbar abenteuerliches Alter! Die Zeiten der Teenager-Unsicherheiten sind vorbei, der Schulabschluss ist geschafft, wie es beruflich weitergehen soll, ist auch überlegt, die ersten eigenen vier Wände sind bezogen, und dann ist da dieses berauschende Gefühl von Eigenständigkeit und Freiheit. Egal, ob ihr zu den "24/7 in action"-Typen gehört oder eher die Chilligen seid, die gern ein entspanntes Leben führen:

Wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt und alles erreicht, was ihr euch vorgenommen habt. Es könnte so unbeschwert sein, wenn da nicht diese Frauenthemen wären. Prämenstruelles Syndrom - kurz PMS - und Menstruation - und im Schlepptau Unterleibskrämpfe, Wassereinlagerungen, Leistungstief und Nerven-Beef. Wer mag schon jeden Monat mit diesem phasenweisen Knock-out kämpfen und sich tagelang mit der Wärmflasche ins Bett zurückziehen?

Wobei: Wärme ist gar nicht schlecht, um die krampfende Unterleibsmuskulatur zu entspannen. Es geht aber definitiv noch besser.

Stichwort: Hochwertiges Magnesiumcitrat. Der ideale, rasch aktive Sparringspartner für verkrampfte Tage (Magnesium Diasporal® 300 mg, Apotheke). Wusstet ihr, dass Magnesium eine wichtige Rolle im weiblichen Hormonhaushalt und für den Menstruationszyklus spielt? Also: Sagt den Krämpfen bye-bye.

Entspannung für die Uterusmuskulatur, Energie für den Körper, Tage voller Leben!

Ihr wisst alle, wie sich das anfühlt, wenn die Gebärmutter beginnt, sich ihrer Schleimhaut zu entledigen. Die zyklische Veränderung des Hormonhaushaltes führt dazu, dass sich die Muskulatur des Uterus immer wieder verkrampft. Hier kommt das Mineral Magnesium ins Spiel. Dieser essenzielle Mikronährstoff ist an rund 600 Stoffwechselprozessen im Körper beteilig und spielt eine Schlüsselrolle im Energie- und Hormonhaushalt sowie für Muskeln und Nerven. Magnesium bildet der Organismus nicht selbst; wir müssen es zu uns nehmen. Und das ist nicht einfach, wenn man sich nicht äußerst bewusst magnesiumhaltig ernährt. Bedenkt: Gerade vor und während der Periode ist ein ausgeglichener Magnesiumspiegel wichtig. Denn das Mineral unterstützt den Organismus dabei, die Muskulatur zu entspannen und somit Krämpfe und Schmerzen zu lindern.

Magnesium ist daher eine gute und natürliche Option, um wiederkehrende Zyklusbeschwerden zu lindern. Die Empfehlung ist, vor und während der Tage ein Magnesiumprodukt einzunehmen, das aufgrund seiner Zusammensetzung sowohl rasch als auch sicher und nachhaltig zu einem gesunden Magnesiumspiegel beiträgt, wie z. B. Magnesium-Diasporal® 300 mg. Das enthält 300 mg Magnesium aus reinem Magnesiumcitrat. Diese organische Verbindung ist körperfreundlich und schnell aktiv. Es wird angewendet zur Behandlung und Vorbeugung eines Magnesiummangels. Als Zeichen eines Magnesiummangels können unter anderem Muskelkrämpfe in den Waden auftreten. Das Trinkgranulat ist schnell löslich in Wasser, Tee oder Saft und schmeckt leicht nach Orange. Tipp: Bei nächtlichen Wadenkrämpfen nimmst du es am besten abends ein! Für mehr Informationen: www.diasporal.com

