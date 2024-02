Straubinger Tagblatt

Sofortprogramm

Straubing (ots)

(...) Wenn die Ampel nicht in der Lage ist, die Weichen für den Standort Deutschland richtig zu stellen, sollte sie Platz für eine andere Koalition machen. Das will sie bisher nicht. Nicht einmal die am Abgrund stehende FDP. Doch Deutschland und seine Unternehmen benötigen dringend positive Impulse. Darum sollten Koalition und Union einen weiteren Anlauf für den Deutschland-Pakt wagen. Dabei würde die Bundesregierung nicht alles mittragen, was CDU und CSU aufgeschrieben haben. Doch es ist einiges Vernünftiges dabei. Offen bleibt vor allem die Frage nach der Finanzierung angesichts der dramatischen Haushaltslage. Doch da ließen sich gemeinsam Wege finden. Die Bundesrepublik kann es sich nicht erlauben, bis nach der nächsten Bundestagswahl zu warten.

