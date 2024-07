Protina Pharmazeutische GmbH

Volle Kraft voraus: So meisterst du jeden Tag!

Mit dem richtigen Energieplus zu Ausdauer und Konzentration

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ismaning (ots)

Gesund und leistungsfähig zu sein, ist die wichtigste Voraussetzung für jede Lebenslage. Egal, ob wir im Berufsleben stark gefordert sind, Familie, Haushalt und Job parallel managen, uns in Ausbildung oder Studium anspruchsvollen Prüfungen stellen, oder uns körperlich Einiges abverlangen: Für all das benötigen wir Kraft, Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit - und im Idealfall auch noch Geduld und Gelassenheit. Kurz gesagt: Unser Alltag kann Körper und Nerven strapazieren. Damit wir dabei fit bleiben und unsere Ziele erreichen, brauchen wir einen gut funktionierenden Stoffwechsel. Basica Energie® liefert die Grundlage für unsere individuelle Leistungsfähigkeit: Hochwertige basische Mineralstoffe und Zink für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt sowie B-Vitamine und spezifische Nährstoffe für starke Nerven und den Energiehaushalt. So versorgt sind wir gewappnet für alles, was wir erreichen wollen.

Ausgeglichen trotz einem stressigen Alltag

Alltag ist nicht gleich Alltag: Während für manche Menschen körperlich harte Arbeit bei Wind und Wetter, Schichtdienst und Lärm zum Tagesprogramm gehören, ist es für andere der Spagat zwischen Kinderbetreuung oder der Pflege Angehöriger, Job und Haushalt, der sie an ihre Grenzen bringt. Ein wachsendes Pensum an Wissen und Fähigkeiten in Studium oder Ausbildung aufzunehmen, zu verstehen, zu üben und im Idealfall richtig wiedergeben zu können, kann ebenso herausfordernd sein, wie ein verantwortungsvoller Beruf, bei dem stets höchste Konzentration, Aufmerksamkeit und schnelles Reaktionsvermögen gefragt sind. Was wir inmitten dieses täglichen Hamsterrades häufig vergessen: Das alles können wir nur mithilfe eines gut funktionierenden Stoffwechsels bewältigen. Er ist die Basis für unsere Leistungsfähigkeit - in jeder Hinsicht. Denn unter dem scheinbar banalen Begriff Stoffwechsel fassen wir alle biochemischen Prozesse unseres Körpers zusammen. Dazu gehören sowohl die Funktionen von Nerven und Psyche als auch die Regulation von Hormonen, Muskelarbeit, das Immunsystem, Nahrungsaufnahme und -verwertung und vieles mehr. Damit diese unzähligen Funktionen reibungslos ablaufen, müssen ein paar Grundbedingungen erfüllt sein erfüllt sein. Essenziell ist vor allem auch ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt.

Bitte nicht sauer sein!

Chemie und pH-Werte sind nicht jedermanns Sache - zumindest nicht bewusst. In der Regel unbemerkt spielt beides eine erhebliche Rolle in unser aller Leben. Denn die Stoffwechselprozesse sind chemische Reaktionen und die müssen aktiviert, reguliert und koordiniert werden. Diese Aufgabe übernehmen in unserem Körper die Enzyme. Diese auch als Biokatalysatoren bezeichneten Moleküle wiederum sind dafür auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Säuren und Basen, gemessen durch den pH-Wert, angewiesen. Der Säure-Basen-Haushalt hat daher viel damit zu tun, wie gut unser Stoffwechsel funktioniert, und auch damit, wie leistungsfähig wir sind. Unser Körper verfügt über verschiedene Mechanismen, die das Verhältnis zwischen Säuren und Basen ausgleichen, sogenannte Puffermechanismen. Ihre höchste Priorität ist es, den pH-Wert im Blut konstant zu halten. Werden diese Mechanismen allerdings dauerhaft stark strapaziert, können sie erschöpfen. Abgeschlagenheit, Energielosigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten sind mögliche Folgen.

Die Ernährung ist Stellschraube für den Stoffwechsel

"Wer sich einen reibungslos funktionierenden Stoffwechsel wünscht, kann selbst viel dazu beitragen!", sagt die Ökotrophologin Tessa Lorenz.

Die Oecotrophologin Tessa Lorenz berät in ihrer Praxis häufig Menschen, die mit den gesundheitlichen Folgen eines unausgeglichenen Stoffwechsels zu kämpfen haben. Sie weiß, was wir tun können, damit unser Organismus nicht permanent mit einem Säureüberschuss konfrontiert wird. Denn dieser steht in engem Zusammenhang mit unserer Ernährung und unserer Lebensweise. Sie erklärt, dass es gar nicht so offensichtlich ist, welche Nahrungsmittel als Säure-bildend gelten und welche als basisch. Ein gängiger Irrtum:

"Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist sauer schmeckend nicht sauer."

Worum es wirklich geht, ist, was im Körper mit den Nahrungsmitteln passiert, die wir essen. Eiweißreiche und stark verarbeitete Lebensmittel sorgen für eine erhöhte Säureproduktion, während Obst-, Gemüse- und Salat basische Nährstoffe liefern, die die Säurelast ausgleichen können. Wer mehr zu dem Thema Ernährung und Stoffwechsel erfahren möchte, findet unter www.youtube.de weitere Tipps. Eine übersichtliche Lebensmitteltabelle steht rund um die Uhr unter www.basica.com zur Verfügung.

Wer viel leistet, braucht viele Nährstoffe

In herausfordernden Situationen wird auch unserem Stoffwechsel besondere Leistungsfähigkeit abverlangt: Zum einen kosten ein hohes Arbeitspensum und viel Verantwortung viel Energie, zum anderen ist es im stressigen Alltag nicht einfach, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Denn mal ehrlich: Wer schafft es schon, täglich frisch und vitaminreich zu kochen, wenn ein Termin den nächsten jagt? Wer hat nach den Nachschicht noch die Muße direkt auf den Wochenmarkt zu gehen, um regionale frische Nahrungsmittel einzukaufen? Und wer stellt sich nach der Arbeit stundenlang an den Herd, wenn die Familie dann doch lieber Pizza bestellt? Noch dazu gönnen wir unserem Körper oft nicht die Zeit, die Nahrung ausreichend zu verdauen, sodass wichtige Nährstoffe nicht aufgenommen werden können. Zwar steigt in der heutigen Zeit das Angebot an gesünderen Snacks und Fertigmahlzeiten, doch wer sowohl den Säure-Basen-Haushalt als auch die Versorgung mit allen relevanten Nährstoffen im Auge behalten will, benötigt dafür wiederum Konzentration, Planung und Muße. Und das fällt in Stressphasen häufig schwer. Gerade für diese Situationen rät die Ökotrophologin Lorenz zu einer Nahrungsergänzung. Diese sollte vor allem basische Mineralstoffe wie Magnesium oder Kalzium als Citrate und Spurenelemente wie Kupfer oder Zink enthalten. Für starke Nerven benötigen wir ausreichend B-Vitamine, und für den Energiehaushalt sind Biotin und Pantothensäure eine wertvolle Unterstützung.

Eine gute Nährstoffversorgung kann ganz einfach sein

Wer sich und seinem Körper in stressigen Phasen etwas Gutes tun will, kann zumindest in puncto Nährstoffe und Säure-Basen-Haushalt aufatmen: Mit Basica Energie® erhält unser Stoffwechsel alles, was er für seine Leistungsfähigkeit benötigt, ganz einfach und praktisch in einem Doppelsachet zur Verfügung gestellt. Das Basische Trinkgranulat mit Zink für die Säure-Basen-Balance sowie Kapseln im 2. Sachet mit spezifischen Nährstoffen für die körpereigene Energie*. Alle Bestandteile sind vegan, zucker-, gluten- und lactosefrei und enthalten keine Farbstoffe.

Das Aufatmen dürfen wir gern wörtlich nehmen, denn eine tiefe Atmung hilft ebenfalls beim Säure-Basen-Ausgleich. Dass Entspannung, Bewegung regelmäßige Pausen und ausreichend Schlaf die Regeneration fördern, versteht sich von selbst - und geben auch hier unser Bestes. Wie gut, dass wir dank der unkomplizierten Nährstoffversorgung nun ein bisschen Muße für einen kleinen Pausenspaziergang oder ein Nickerchen nach dem Essen gewonnen haben. So können wir die gewonnene Energie in das investieren, was uns lieb und wichtig ist.

*Basica® enthält Zink, das zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt sowie normalem Kohlehydrat- und Fettsäurestoffwechsel beiträgt. Chrom unterstützt den normalen Makronährstoffwechsel, Molybdän die Verstoffwechslung schwefelhaltiger Aminosäuren. Magnesium reduziert Müdigkeit und Erschöpfung und leistet mit Calcium einen Beitrag für einen vitalen Energiestoffwechsel.

Original-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell