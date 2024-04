Protina Pharmazeutische GmbH

Der Speck muss weg! - So geht das Abnehmen leichter

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Wer kennt das nicht: Die Lieblingsjeans ist gerade viel zu eng oder die Bikinifigur lässt vor dem Urlaub noch zu wünschen übrig. Hochmotiviert, ein paar Kilos abzunehmen, beginnen wir eine Diät, und am Anfang klappt es auch super. Doch dann stagniert das Gewicht, wir fühlen uns energie- und antriebslos und das euphorisch geplante Bewegungsprogramm bleibt auf der Strecke. Was hinter der Diätkrise steckt und was wir tun können, um unsere Ziele mit Spaß und Erfolg zu erreichen, weiß mein Kollege Mario Hattwig.

Sprecher: Das Prinzip einer Diät ist eigentlich ganz einfach: Wir entziehen dem Körper Energie, damit der auf seine Reserven zurückgreift, erklärt die Ökotrophologin Tessa Lorenz.

O-Ton 1 (Tessa Lorenz, 23 Sek.): "Und bei einer gesunden Diät sind das die Fettpölsterchen, an die wir ja auch gerne dran wollen. Nur dabei entstehen dann zusätzlich Säuren im Körper, die Ketonsäuren. Und das kann dann zur Folge haben, dass der Organismus übersäuert, und das beeinträchtigt dann die Funktion unseres Stoffwechsels. Das heißt, es kann dann irgendwann nicht so gut laufen mit der Gewichtsabnahme, wir fühlen uns energielos und schlapp und können sogar Kopfschmerzen bekommen."

Sprecher: Damit das nicht passiert und die Diät gut funktioniert, ist es wichtig, den eigenen Säure-Basen-Haushalt im Blick zu behalten.

O-Ton 2 (Tessa Lorenz, 28 Sek.): "Und um das zu verstehen, was da passiert, muss man wissen, dass Nahrungsmittel im Körper unterschiedlich verstoffwechselt werden. Wenn wir uns sehr eiweißhaltig und mit stark verarbeiteten Lebensmitteln ernähren, dann produziert der Körper Säuren. Also, diese Lebensmittel werden sauer verstoffwechselt, wohingegen Obst-, Gemüse- und Salatsorten uns ganz viele basische Nährstoffe liefern, die dann diese Säurelast ausgleichen können, wenn wir sie in ausreichender Menge und Qualität zu uns nehmen."

Sprecher: Während einer Diät ist dieser Ausgleich doppelt wichtig.

O-Ton 3 (Tessa Lorenz, 39 Sek.): "Das heißt wir haben einmal sowohl die diätspezifischen Ketonkörper - also Säuren, die durch diesen Diätprozess entstehen als auch, die alltäglichen Säuren, die durch die Verstoffwechselung unserer Nahrungsmittel anfallen. Und beide müssen neutralisiert werden. Und in diesen Fall ist es häufig sinnvoll mit einer basischen Nahrungsergänzung dann zu arbeiten, um in Balance zu bleiben. Und da empfehle ich dann gerne hochwertige Produkte aus der Apotheke, wie z. B. Basica®, die die wichtigen Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium und Zink als Citrate enthalten - also so, wie sie auch in Gemüse für uns verfügbar sind."

Abmoderationsvorschlag: Und ganz wichtig bei jeder Diät: Nicht übertreiben, sondern lieber mit Genuss und Spaß den überflüssigen Kilos den Kampf ansagen. Alle Infos zum Säure-Basen-Ausgleich und wie Diät Spaß machen kann finden Sie natürlich auch im Netz, zum Beispiel unter basica.com.

Original-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell