Plansecur KG

FAZ-Institut: Plansecur gehört zu Top 3 beim Kundenwohl

Kassel (ots)

FAZ-Institut vergibt Auszeichnung "Hohes Kundenwohl 2023" an Plansecur.

Social Listening: Analyse von Kundenstimmen im Internet platziert Plansecur weit oben.

Heiko Hauser: "Die Auszeichnung hat sich unsere Beraterschaft wohlverdient, weil sie beweist, wie stark ihnen das Kundenwohl am Herzen liegt."

Plansecur zählt zu den drei führenden Anbietern auf seinem Gebiet gemessen an der Kundenzufriedenheit - dies ist ein Schlüsselergebnis einer aktuellen Studie "Hohes Kundenwohl 2023", die das FAZ-Institut veröffentlicht hat. Bewertet wurden die Kundenzufriedenheit, die Beratungsqualität aus Kundensicht, die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundschaft, die Anerkennung des Unternehmens in seinem Markt und das Vertrauen in die Marke.

Insgesamt kamen über zahlreiche Branchen hinweg rund 11.000 Unternehmen in den Auswahlprozess. Plansecur gehört branchenübergreifend zu den oberen zehn Prozent, welche die Auszeichnung "Hohes Kundenwohl" erhalten haben. "Die Anerkennung durch die jüngste Studie steht in einer langen Liste von Qualitätsauszeichnungen, die wir in den letzten Jahren entgegennehmen durften", freut sich Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser. Plansecur hatte Anfang des Jahres im Ranking der "besten Finanzvertriebe 2023" des Wirtschaftsmagazins Capital mit vier Sternen einen der vorderen Plätze erreicht. Ende letzten Jahres hatte Focus Money Plansecur zu den "Top 3" Finanzvertrieben 2022 gemessen an den Kriterien Seriosität, Vertrauen, Kundenberatung, Nachhaltigkeit, Produkt und Service gezählt.

Für die FAZ-Studie wurden im Rahmen der Datenerhebung mehrere Hundert Millionen Onlinequellen ausgewertet, darunter Nachrichten, Webseiten, Foren, Blogs und wesentliche Social-Media-Kanäle. Daraus leiteten die Marktforscher rund 2,4 Millionen Nennungen ab. Mittels Künstlicher Intelligenz filterten sie daraufhin Unternehmen, Themen und Tonalität der Erwähnungen heraus und ordneten diese nach Kriterien wie Beratungsqualität, Kompetenz, Betreuung, Wertschätzung, Empfehlungswürdigkeit, Anerkennung und Vertrauen. Nur Unternehmen, die auf allen wesentlichen Feldern auffallend positiv bewertet wurden, kamen in die engere Auswahl.

Heiko Hauser erklärt: "Die Ergebnisse, die das FAZ-Institut durch Social Listening zutage gefördert hat, decken sich mit unseren eigenen Erfahrungen: Unsere Kunden sind in einem auffallend hohen Maße sehr zufrieden und empfehlen uns daher gerne weiter. Tatsächlich gewinnen wir die meisten Kunden durch aktive Empfehlungen aus der Bestandskundschaft."

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019). Preisträger des Jahres 2022 war der Tech-Pionier Sebastian Thrun, den die Welt als "deutschen Star im Silicon Valley" bezeichnet. Die nächste Vordenker-Preisverleihung ist für 2024 geplant.

Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell