Plansecur: Krise ist Chance für Finanzberater

Wolfgang Stolz: "Langfristige Nachfrage nach Finanzexperten als Berater, Coaches und Sparringpartner stellt historische Chance für angehende Finanzberater dar."

Im Angesicht der aktuellen Krise sorgen sich Millionen von Menschen nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihre Finanzen. Darin liegt eine Chance für alle, die sich als Finanzberater selbstständig machen oder beruflich verändern wollen, meint die Finanzberatungsgruppe Plansecur. Wolfgang Stolz, Mitglied der Geschäftsleitung, spricht von einer "historischen Chance für angehende Berater, sofern sie die Voraussetzungen dafür mitbringen". Dazu gehören eine abgeschlossene Branchenausbildung und mehrjährige Berufserfahrung. Für notwendige Fort- und Weiterbildungen bietet Plansecur ein umfangreiches Schulungsprogramm an der firmeneigenen Akademie an. Das direkte Gespräch zwischen Kunde und Berater wird zusätzlich unterstützt durch anonymisierte Beratungen in einem Expertenteam. So wird der Berater optimal unterstützt und für die Kunden die höchste Kompetenz gewährleistet.

Stark gestiegene Nachfrage nach Finanzberatung

Die Pandemie hat nach Angaben von Plansecur zu einer stark gestiegenen Nachfrage nach Finanzberatung geführt. Das Spektrum erstreckt sich von der Überprüfung der eigenen Altersvorsorge über Versicherungsfragen bis hin zu den Chancen bei Vermögensanlagen. "Unsere Beratung erlebt derzeit ein steigendes Interesse von Kunden und neuen Interessenten", sagt Wolfgang Stolz. Er hat dafür zwei Gründe ausgemacht: die niedrige Kontaktschwelle durch Videocalls statt Vor-Ort-Terminen und ein neu erwecktes Interesse an Finanzbildung, um die Zusammenhänge besser zu verstehen.

"Viele Menschen beschäftigen sich derzeit zum ersten Mal ernsthaft mit ihren eigenen Finanzen über ihr Gehalt hinaus. Dieses stark gestiegene Interesse wird nach der Krise nicht verschwinden", ist sich Wolfgang Stolz sicher. Er begründet: "In der Schule erhalten wir praktisch keine Finanzbildung. Doch wenn man sich erst einmal damit beschäftigt wie in der aktuellen Situation, dann verlernt man dieses Finanzwissen nicht, nur weil die Pandemie vorbei ist. Ein Gutteil der Bevölkerung geht aus dieser Krise mit einem deutlich gestärkten Finanzwissen und hoffentlich auch mit ebenso soliden Finanzen hervor. Damit ist eine über die Krise hinausgehende langfristige Nachfrage nach Finanzexperten als Berater, Coaches und Sparringpartner vorprogrammiert."

Langfristige Perspektive mit wachsendem Potenzial

Zugleich macht Plansecur in der aktuellen Krise die Erfahrung, dass viele Verbraucher trotz vielfältiger Finanzangebote im Internet die Betreuung durch einen Menschen aus Fleisch und Blut vorziehen. "Viele wollen die Digitaltechnik etwa für Videochats nutzen, aber sie verlangen nach einem Menschen statt einem Algorithmus als Gegenüber. Denn Finanzplanung ist stets auch ein Stück Lebensplanung - und die bespricht man lieber von Angesicht zu Angesicht statt mit einem Roboter", erläutert Geschäftsführer Johannes Sczepan. Er schlussfolgert: "Es wird auch künftig darum gehen, Beratungskompetenz und Digitaltechnik richtig zu kombinieren, nicht zu ersetzen. Ganz im Gegenteil dient die Technik wie beispielsweise Videochats dazu, mehr Kunden und Interessenten zu erreichen, die tendenziell eine höhere Finanzbildung besitzen und daher besser verstehen, dass es sinnvoll ist, sein Geld zu investieren, statt es auf dem Sparkonto an Wert verlieren zu lassen. Daher sehen wir im Beruf des Finanzberaters eine langfristige Perspektive mit wachsendem Potenzial."

Beratung mit ethischen Grundsätzen

Plansecur legt seit seiner Gründung 1986 größten Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Grundsätze. So trägt das Unternehmen das Gütesiegel "Ethics in Business" der Werte-Allianz des Mittelstands seit 2005 ohne Unterbrechung. Die Finanzberatung mit ethischem Anspruch wird dadurch ermöglicht, dass Plansecur zu 100 Prozent eigenfinanziert ist, also keine externen Investoren beteiligt sind. Stattdessen gehört Plansecur mehrheitlich denjenigen Beratern, die als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt sind. Daher unterliegen sie keinen absatz- oder provisionsgetriebenen Vorgaben, sondern verstehen sich als neutrale Beratungsinstanz.

Zu den hohen ethischen Ansprüchen von Plansecur gehört auch ein deutliches soziales Engagement. Eigens hierfür wurde die Plansecur Stiftung gegründet, die seit 1999 gemeinnützige Projekte überall in Deutschland initiiert und fördert.

"Der klare ethische Kompass gibt nicht nur unseren Beratern und Kunden ein gutes Gefühl, sondern ist in der Beratungspraxis auch ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil", sagt Plansecur-Chef Johannes Sczepan. Er erklärt: "Die Kunden wollen vor allem ehrlich und fair beraten werden. Sie erwarten dabei, dass ihnen die Chancen aufgezeigt, aber auch die Risiken nicht verschwiegen werden. Genau das ist unser Konzept."

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019).

