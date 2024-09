Edmond Rätzel

Analoge Fotografie - Edmond Rätzel verrät, was hinter dem wiederauflebenden Trend steckt

Hannover (ots)

Die analoge Fotografie erlebt derzeit - und nicht zum ersten Mal - ein Comeback unter Fotografen. Das verwundert einige Experten, schließlich handelt es sich dabei objektiv betrachtet um eine veraltete Technologie. Deshalb hat Profifotograf Edmond Rätzel Erfahrungen mit der analogen Fotografie gesammelt und sich so selbst ein Urteil gebildet. Welche Nachteile die Technologie gegenüber der digitalen Fotografie hat, worin ihre Stärken liegen und ob sie sich für den professionellen Einsatz eignet, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Eine Rückbesinnung auf die analoge Technologie

Die analoge Fotografie, also das Fotografieren mit Filmen, die anschließend entwickelt werden müssen, liegt aktuell wieder im Trend. Doch nicht jeder Fotograf kann nachvollziehen, woher diese Begeisterung stammt - schließlich dominieren seit rund 30 Jahren Digitalkameras die Branche. Mit ihren Displays, dem integrierten Speicher und der Möglichkeit, misslungene Aufnahmen zu löschen, bieten sie Fotografen nicht nur mehr Komfort, sondern auch mehrere Versuche, um das gewünschte Motiv in Szene zu setzen. Woher also stammt die Begeisterung für die analoge Fotografie?

"Es ist ein bisschen paradox: Überall werden die Vorzüge der Digitalisierung hervorgehoben. Gleichzeitig ist in der Fotografiebranche eine Rückbesinnung auf die analoge Technologie zu beobachten. Ich konnte das lange Zeit nicht verstehen und hielt es für einen überschätzten Hype", bestätigt Edmond Rätzel aus eigenen Erfahrungen.

"Doch dann probierte ich es selbst aus. Während meiner Flitterwochen auf den Malediven hatte ich nur eine analoge Kamera dabei. Seitdem bevorzuge ich diese Technologie gerade in Urlauben", erklärt der Profifotograf weiter, der als Produktfotograf tätig ist. Darüber hinaus hat Edmond Rätzel Erfahrung beim Marketing für Fotografen. Deshalb unterstützt er Kollegen dabei, mit ihrem Fotografie-Business das nächste Level zu erreichen - mit oder ohne die analoge Fotografie.

Nachteile der analogen Fotografie

Zwar gibt es laut Edmond Rätzels Erfahrungen auch einige Nachteile, die die analoge Fotografie mitbringt. "Gerade bezüglich der Kosten", so Edmond Rätzel, "muss man ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Denn man braucht zunächst die Kamera. Außerdem muss man ständig Filme nachkaufen und sie entwickeln lassen, was verglichen mit einer Digitalkamera teurer ist und Zeit braucht. Auch ist die Qualität ein wenig schlechter und die Handhabung weniger intuitiv als bei einer Digitalkamera.

Edmond Rätzels Erfahrung spricht für die Anschaffung einer analogen Kamera

Und doch sind die Erfahrungen, die Edmond Rätzel mit der analogen Fotografie gemacht hat, grundlegend positiv. Das liegt am bewussteren Einsatz, zu dem ein Fotograf mit einer analogen Kamera gezwungen wird. Da diese Geräte über kein Display verfügen und Aufnahmen erst nach dem Entwickeln des Films betrachtet werden können, müssen Fotografen ihr technisches Know-how einsetzen, damit gute Bilder entstehen.

Auch die begrenzte Anzahl an Aufnahmen pro Film führt zu einem bedachteren Einsatz der Kamera. Statt permanent auf den Auslöser zu drücken und den Urlaub oder das Ereignis auf dem Display zu erleben, kommt die analoge Kamera nur in besonderen Momenten zum Einsatz. Zum professionellen Einsatz empfiehlt der Profifotograf die analoge Kamera allerdings nicht. Hier setzt Edmond Rätzel weiterhin auf digitale Kameras - analoge Kameras sollten höchstens als Extra-Equipment zum Einsatz kommen, nie aber als einzige Ausrüstung.

Über Edmond Rätzel:

Edmond Rätzel unterstützt Fotografen und Filmemacher dabei, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten und ihr Business auszubauen. Sein Fachgebiet reicht von Marketingstrategien und Angebotskonzeption über Preisgestaltung, Website-Einrichtung, Werbekampagnen bis hin zu Kundenbindung, Verhandlungsführung und Mitarbeiterrekrutierung. Durch individuelle Strategien und klare Botschaften hilft er seinen Kunden, in der Branche erfolgreich zu sein. Weitere Informationen: https://edmond-raetzel.de/

