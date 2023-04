MXR Tactics

Österreichische Zukunftstechnologie sichert sich Millioneninvestment

Kufstein (ots)

KI unterstützte Augmented Reality Trainingslösung für den Sicherheitsbereich mit weiteren Investoren

M XR Tactics leistet Pionierarbeit im Bereich Augmented Reality und unterstützt Sicherheitspersonal, Militär und Polizei auf der ganzen Welt im Bereich des taktischen Trainings. Die hochgradig anpassungsfähige MXR-Trainingssimulation integriert künstliche Intelligenz (KI) mit AR-Technologie und setzt einen neuen Maßstab im Ausbildungs- und Schulungsbereich. Ein bahnbrechendes Zukunftsthema, auf das auch international erfolgreiche Investoren setzen.

Das Thema Innovationsdruck und bessere Schulung der Sicherheitskräfte beschäftigt Unternehmen und Behörden weltweit bereits seit Jahrzehnten. Angesichts der ständig neuen technischen Möglichkeiten ist ein Ende dieser Entwicklung nicht absehbar. Aktuell befindet sich die Augmented Reality auf dem Vormarsch und wird die Trainingsmöglichkeiten nachhaltig verändern. Mithilfe von AR werden digitale Inhalte in der Realität dargestellt, unter anderem durch marktübliche AR Brillen in Verbindung mit der MXR Tactics Hardware, was eine Erweiterung der Realität bedeutet. Mithilfe der MXR Tactics KI App können eine unendliche Anzahl an Szenarien mit individuellen Bewegungs-, Verhaltens- und Sprachmustern interagierenden Avataren erstellt werden.

Der Einsatz von virtuellen Objekten, die in die reale physische Umgebung eingebetet sind, trägt zu einer deutlichen Leistungssteigerung des Personals bei, hilft bessere und reaktionsschnellere Fähigkeiten zu trainieren und reduziert gleichzeitig das Fehlerrisiko und die Kosten für die Ausbildung.

Unter dem Lead des Grazer Business Angel Maximilian Seidel investiert nun ein international erfolgreiches Investorengremium, mit umfassender Expertise in der Elektronikbranche sowie bei der Unterstützung von Wachstums- und Expansionsstrategien junger Unternehmen, in MXR Tactics. Neben frischem Kapital, Know-how-Transfer und ihrem exzellenten Netzwerk werden die neuen Investoren auch bei möglichen M & A-Themen ihre langjährige Erfahrung einbringen.

"Die Technologie von MXR Tactics ist beeindruckend, und wir freuen uns sehr über den Wachstumspfad. Künstliche Intelligenz und AR sind nicht nur faszinierende „Spielzeuge“, sie können auch das für uns alle wichtige Thema „Sicherheit“ nachhaltig unterstützen. Es ist Zeit für den internationalen Durchbruch, den wir mit unserem Investment gerne begleiten wollen!" äußerten sich die Investoren unisono.

Co-Founder und CEO Richard Hirschhuber zeigt sich begeistert und motiviert: "Mit unseren beiden neuen Investoren können wir unsere ambitionierten Wachstumskurs weiter verfolgen und endlich auch internationale Märkte bedienen. Der Markt für Trainingslösungen in der Augmented Reality ist Neuland, und wir sind Pioniere auf diesem Gebiet. Jetzt haben wir starke Partner an Bord, mit denen wir gemeinsam die Nummer 1 am Trainingsmarkt für Deeskalations- und Szenarien Trainings im Sicherheitsbereich werden möchten."

Co-Founder und CSO Martin Gerstbauer ergänzt: "Das Augmented Reality MXR Sicherheitstraining ermöglicht Dienstwaffenträgern Trainings, die bisher nicht möglich waren, und schützt so deren Leben und erhöht die Qualifikation jedes Einzelnen."

Founder und CTO Axel Schnaller fügt hinzu: "Die patentierte Trackingtechnologie – als Aufsatz an jeder Realwaffe sowie eingebaut in jeder Replika – interagiert in unserer KI-unterstützten App mit virtuellen Avataren und Szenarien. Die digitale Analyse ersetzt subjektive Empfindungen des Trainers und analysiert den Polizisten immer unter denselben Bedingungen."

Die in Graz gegründete Situlus Holding GmbH ist eine unabhängige österreichische Beteiligungsgesellschaft, die seit 2015 in technologieorientierte Start-ups investiert und diese mit den besten Erfahrungen aus "alt & neu" unterstützt. Situlus versteht sich als Business Angel, Investor und Partner auf Zeit, der strategisches Know-how und Kapital in das Unternehmen einbringt. Mit einem breiten Netzwerk und der Erfahrung aus mittlerweile fünf erfolgreichen Exits begleitet Situlus das Management und schafft gemeinsam die Grundlager zur weiteren Expansion. Ziel ist die Weiterentwicklung der Beteiligungen zu erfolgreichen Unternehmen mit starker Marktposition.

MXR Tactics ist ein Unternehmen, das 2020 in Kufstein, Tirol, von Axel Schnaller, Martin Gerstbauer und Richard Hirschhuber gegründet wurde. Es bietet innovative Trainingslösungen für Sicherheitspersonal, Polizei und Militär an. Dabei kommen individuell anpassbare Trackingsysteme in Verbindung mit Augmented Reality und einer KI-gesteuerten App zum Einsatz. Zu den Kunden zählen weltweit innovative Vorreiter aus der Sicherheitsbranche in Industrie und Behördenbereich.

Aufgrund der zukunftsweisenden patentierten Technologie kooperiert MXR Tactics bereits mit dem Austrian Institute of Technology und der European Defence Agency (EDA). Darüber hinaus wird das Unternehmen auch von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) in den USA unterstützt.

Die Gründer verfolgen eine gesunde Expansionsstrategie und suchen gezielt nach Partnern, vorrangig in den Bereichen Werkzeug- und Technologiehersteller im Sicherheits- und Trainingsbereich, um ihr Wachstum weiter voranzutreiben und ihre innovative Trainingslösung einem breiteren Markt zugänglich zu machen.

