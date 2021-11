Quotlix

THG-Quote: Neue Einnahmemöglichkeit für Halter von Elektrofahrzeugen

Mit Quotlix THG-Quote verkaufen

München (ots)

Geld verdienen mit dem Elektroauto! Quotlix und die THG Quote machen es möglich

Ab 2022 können sich alle Besitzer eines Elektrofahrzeuges freuen, denn dann tritt eine wichtige Gesetzesänderung in Kraft. Die sogenannte Treibhausgasquote (THG-Quote) darf auch dann auch für Elektrofahrzeuge beantragt werden.

Genau an dieser Stelle setzt das neue Online-Portal Quotlix an. Der Service ermöglicht es sowohl privaten Haltern von Elektrofahrzeugen, als auch gewerblichen Flottenbetreibern, die THG-Quote an quotenverpflichtete Industrieunternehmen zu verkaufen.

So funktioniert es

Quotlix bietet Haltern von Elektrofahrzeugen an, sich um die komplette Abwicklung zu kümmern. Dazu können diese - egal ob Privatperson oder Firma - sich mit ihren Fahrzeugen auf der Onlineplattform registrieren und ihre THG-Quoten anbieten. Quotlix übernimmt dann alles Weitere.

Es handelt sich dabei um einen einfachen und schnellen Service. Quotlix übernimmt zuerst die Beantragung der zugehörigen THG-Quoten beim Umweltbundesamt, bevor es sich um die anschließende Vermarktung kümmert.

THG-Quoten sind gefragt

Insbesondere Mineralölunternehmen haben großes Interesse am Kauf von THG-Quoten, denn der Gesetzgeber schreibt vor, wie viel Tonnen CO2 ein Mineralölunternehmen emittieren darf. Wird dieser Referenzwert überschritten, muss das Unternehmen für jedes Gramm CO2 eine Strafzahlung tätigen. Kauft das Unternehmen aber THG-Quoten von beispielsweise Elektrofahrzeughaltern, sind die dadurch entstehenden Kosten für das Unternehmen geringer als die Kosten für die Strafzahlungen.

Das Ganze beruht auf dem Prinzip, dass Elektrofahrzeuge weniger CO2-Emissionen ausstoßen als vom Gesetzgeber für Fahrzeuge festgelegt. Die Quote der CO2-Einsparung kann dann vom Halter ganz legal verkauft werden.

Darum macht die Registrierung auf Quotlix Sinn

Einzelne THG-Quoten sind für quotenpflichtige Industriekonzerne wie Mineralölunternehmen jedoch uninteressant. Daher bietet Quotlix den Vermittlerservice zwischen Unternehmen und Elektrofahrzeughaltern. Quotlix bündelt die THG-Quoten in marktfähigen Paketen und vermittelt sie an quotenpflichtige Unternehmen.

Die Registrierung eines Fahrzeuges ist dabei in wenigen Minuten möglich, es wird lediglich eine Kopie des Fahrzeugscheins benötigt, der als Nachweis dient, um die THG-Quote beim Umweltbundesamt zu beantragen.

