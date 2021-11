Online-Juwelier GLAMIRA präsentiert Kooperation mit Fernseh-Star Sylvie Meis sowie erste eigene TV-Kampagne

GLAMIRA

Der internationale Schmuckhändler GLAMIRA gab heute seine Kooperation mit Sylvie Meis bekannt, die im kommenden Jahr das neue Gesicht der Marke in Deutschland sein wird. Die Zusammenarbeit mit Meis, einer der bekanntesten Persönlichkeiten des Landes, spiegelt das Publikum wider, das die Marke erreichen möchte, und unterstreicht ihre Kernbotschaft, dass jeder Mensch und jeder Moment einzigartig ist - ebenso wie ihre Produkte. Jeder findet bei GLAMIRA sein einzigartiges Schmuckstück, um seine persönlichen magischen Momente zu feiern. Anfang 2022 wird im Rahmen der Zusammenarbeit die exklusive Sonderkollektion "Sylvie Meis for GLAMIRA" erscheinen.

Im Laufe der letzten Jahre hat sich GLAMIRA zu einem der wichtigsten Akteure in der europäischen Schmuckbranche entwickelt. Seit 2012 produziert das Unternehmen auch eigene Schmuckstücke und vertreibt sie über insgesamt 76 Online-Shops und Niederlassungen in 8 Ländern - Deutschland, Schweiz, USA, Großbritannien, Norwegen, Australien, Bulgarien und der Türkei - und liefert in mehr als 65 Länder weltweit.

Die Marke macht jetzt mit Sylvie Meis als Partnerin in besonderer Weise auf sich aufmerksam. Neben der Promotion der Produkte wird Meis sich im Rahmen der Partnerschaft gemeinsam mit GLAMIRA zusätzlich für soziale Projekte engagieren. Der erste GLAMIRA TV-Spot mit Sylvie Meis wird Ende 2022 veröffentlicht und veranschaulichen, wie der Schmuck des Online-Juweliers hergestellt wird, mit Designs, die die Verbindung von Beziehungen, Engagement, Begegnungen, Kraft und Wert symbolisieren. Sie selbst war vor einigen Jahren an Krebs erkrankt und besiegte diesen nach langem Kampf. Im Spot wird Meis daher als Mutter, Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin zu sehen sein und gleichzeitig ihre Sensibilität für soziale Probleme zeigen.

Im Rahmen der Kooperation mit Sylvie Meis launcht der Online-Schmuckhändler außerdem seine neue Rubrik "Sylvie's Choices": Meis hat ihre Lieblingsstücke aus den GLAMIRA-Kollektionen ausgewählt - von schlichtem Alltagsschmuck bis hin zu stilvollen Accessoires für die Abendgarderobe. Sie hat diese Schmuckstücke ausgewählt, um die Menschen mit ihrem Stil und ihrem Geschmack zu inspirieren: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit GLAMIRA. Der Stil von GLAMIRA, die Botschaften ihrer Designs und ihr Ansatz für die Einzigartigkeit des Menschen und der Produkte haben mich von der Marke überzeugt. Und es wird noch mehr Überraschungen im Rahmen dieser Kooperation geben, die die Menschen lieben werden", so Meis.

Yasemin Topaloglu, Chief Brand Officer bei GLAMIRA, sagt: "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit Sylvie Meis die richtige Ergänzung für unsere Marke ist. Die "Sylvie Meis for GLAMIRA"-Kollektion wird ihren Stil reflektieren und ihn mit unseren Designs vereinen. Wir sind schon sehr gespannt auf die wunderbaren Stücke dieser Kollektion."

Neuer TV-Spot zur Kampagne "This is so you"

Sylvie Meis verkörpert die Strategie der Marke GLAMIRA, Individualität in Schmuck widerzuspiegeln. Der neue Spot der Kampagne "This is so you" bringt diesen Ansatz ebenfalls

zum Ausdruck. Der Marke ist es ein Anliegen, ihre eigene, klare Vision - Individualität über Schmuck auszudrücken - mit möglichst vielen Menschen zu teilen, weshalb der Online-Schmuckhändler nun erstmals auf einen neuen Kanal setzt und seinen TV-Spot namens "This is so you" lanciert. Er ist 20 Sekunden lang und im Fernsehen aktuell auf den Sendern Pro7, Sat1, Sixx und K1 zu sehen. Auf digitalen Plattformen wie YouTube und vielen weiteren Social-Media-Kanälen ist er in voller Länge (1,5 Minuten) zu sehen. Im Vordergrund stehen vor allem zwischenmenschliche Beziehungen in all ihren Formen. Der Spot zeigt, wie sich Schmuck als besonderes Zeichen der Verbundenheit durch das Leben zieht.

Geschenke zu etwas Persönlichem machen

Schmuck ist für GLAMIRA der ideale Weg, um Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Genau deswegen bietet die Marke ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihren Schmuck zu personalisieren - mit viel Liebe zum Detail und genau der für sie richtigen Kombination aus Edelsteinen, Farben und Metallen. Ob als Zeichen der Dankbarkeit zum Muttertag, als Schritt in die gemeinsame Zukunft durch einen Antrag oder als Ausdruck eines gemeinsamen Bandes zwischen Freundinnen und Freunden oder Partnerinnen und Partnern: GLAMIRA bietet für jeden Anlass das Richtige - individuell gestaltet. Zusätzlich zu einer möglichen Personalisierung des Schmucks bietet GLAMIRA seinen Kundinnen und Kunden eine lebenslange Garantie auf alle Produkte.

Über GLAMIRA

GLAMIRA ist ein Online-Schmuckhändler, der sich im Laufe der letzten Jahre zu einer internationalen Größe in der Schmuckbranche entwickelt hat. Mittlerweile vertreibt das Unternehmen eigene, individuell und nach Maß angefertigte Schmuckstücke über insgesamt 76 Online-Shops und Niederlassungen in 8 Ländern und liefert in mehr als 65 Länder weltweit. GLAMIRA Schmuckstücke sind stets mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet. Weitere Informationen unter https://www.glamira.de/

