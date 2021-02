ARD Das Erste

Das Erste

Ben Becker und Lilith Becker gegen den "Quizduell-Olymp" - bei Jörg Pilawa am Freitag, 19. Februar, 18:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Zusammen sind sie stark: Ben Becker und seine Tochter Lilith haben einen ganz engen Draht zueinander. Die 21-Jährige möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten: "Sie hat sehr viel Disziplin und sehr viel Talent. Ich vertraue auf sie", sagt der 56-jährige Schauspieler - aber gilt das im Duell mit den klügsten Quizzern Deutschlands? Wie die beiden es sogar schaffen, Prof. Eckhard Freise zehn Euro für einen guten Zweck abzuzwacken - das wird am Freitag, 19. Februar, um 18:50 Uhr, im Ersten verraten. Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz"). In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell