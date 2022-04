Hotel Ferienclub Bellevue am Walchsee

Das Familienparadies direkt am Tiroler Walchsee

Direkt an den Ufern des Walchsees liegt der Ferienclub Bellevue mit traumhaftem Ausblick auf das Tiroler Kaisergebirge. Ein Familienparadies in perfekter Lage mit 4-Sterne-Qualität. Kinderfreundlicher Service, die Wasser- und Wohlfühlwelt im Bellevue, der Familienhit zum Bestpreis und die Vielfalt der Region lassen die Herzen der Gäste höher schlagen. Einchecken und Wohlfühlen heißt es gleich von Beginn an. Im Ferienclub Bellevue am Walchsee**** wird von der ersten Minute an auf die Wünsche der Familien eingegangen. Die vielfältige Auswahl der Unterbringung ist außerordentlich: vom funktionellen Studio, über 2- oder 3-Raum Appartements bis hin zu Ferienwohnungen und der begehrten Kaiser-Suite. Im Restaurant, mit direktem Blick auf den Walchsee und einer wunderschönen Terrasse, werden kulinarische Gaumenfreuden und kindergerechte Spezialitäten angeboten. Und wenn die Sonne einmal weniger lacht, dann kuschelt man im wohlig-warmen Wellnessbereich mit Indoor-Swimmingpool, Whirlpool, Kinderplanschbecken, einer großzügigen Saunalandschaft (Biosauna, Finnsauna, Blütendampfbad, Kaltwasserpool) u.v.m. Aktive und bewegungshungrige Gäste können völlig kostenlos den hoteleigenen Fitnessraum mit Ergometer, Laufband, Crosstrainer, Stepper und Krafttrainer nutzen. Ein Traum in Grün ist die hoteleigene Gartenanlage und der Park, wo sich der beheizte Outdoor-Swimmingpool, die Wasserrutsche, das Kinder-Wasserbecken, Whirlpool, Spielplatz, Liegen, Sonnenschirme und ein direkter Zugang zum wärmsten Badesee Tirols - dem Walchsee - befindet. Hier bleiben definitiv keine Wünsche offen. Lachen und so richtig ausgelassen sein, das können Kinder im Ferienclub Bellevue auf ganz besondere Art und Weise. Gibt es doch ein spezielles Programm - den Kinderclub - von Sonntag bis Freitag für Kinder ab 3 Jahren. Hier wird gebastelt, im hoteleigenen "Kindergarten" gespielt, in der Kinderdisco getanzt oder einzigartige Abenteuer im Piratenland erlebt. Übrigens im Rahmen des Kinderprogramms gibt es auch eine Mittagstischbetreuung. Und Mama und Papa können sich inzwischen so richtig entspannen. Für ältere oder jugendliche Kinder gibt es im Ferienclub Bellevue zahlreiche Spielmöglichkeiten mit Fun & Action. In einem speziellen Spiel- und Freizeitraum werden unterschiedliche Varianten des Zeitvertreibs geboten: ob Tischtennis, Tischfußball, Billard, Kegelbahn oder elektronische Spielgeräte. Zu einem großen Teil sind diese Spielmöglichkeiten im Hotelpreis bereits enthalten. Der Familienhit ist das besondere Urlaubszuckerl im Ferienclub Bellevue. Kinder bis 11 Jahre wohnen im Zimmer der Eltern gratis. Da bekommt der Begriff Bestpreis eine völlig neue Bedeutung und überzeugt viele Familien. Und als Draufgabe bekommt jeder Hotelgast bei Anreise die kostenlose Kaiserwinkl-Card überreicht, mit der zahlreiche Attraktionen der Region gratis oder vergünstigt in Anspruch genommen werden können. Familienhit vom 25.05. bis 25.06. und 27.08. bis 05.11.2022: Kinder bis 11,9 Jahre sind bei Unterbringung im elterlichen Hotelzimmer, Studio oder Appartement GRATIS! Gilt für max. 2 Kinder (beginnend mit dem jüngsten Kind)

