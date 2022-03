Sun & Fun am Walchsee - Wasserspaß für die ganze Familie garantiert

Hotel Ferienclub Bellevue am Walchsee

Ob nun die Sonne scheint oder eine Pause einlegt. Mit einem Urlaub im Ferienclub Bellevue am Walchsee haben Mama und Papa in jedem Fall die richtige Wahl getroffen. Das 4-Sterne-Hotel befindet sich direkt am See mit eigenem Hotelstrand und einer traumhaften Parkanlage mit zahlreichen Outdoor-Spielemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche jeden Alters: ob man nun im wärmsten Badesee Tirols schwimmt (bis zu 24/25°C in den Sommermonaten), den großzügigen Outdoor-Swimmingpool nutzt oder die hoteleigene Indoor-Badewelt mit Hallenbad und Wohlfühl-/Wellnessbereich mit Saunalandschaft genießt. Hier fühlt sich jeder, ob Groß oder Klein, mit Garantie wohl.

In der hoteleigenen Garten- und Parkanlage mit rund 18.000 m² - zwischen dem Ferienclub und dem Walchsee gelegen - befindet sich das beheizte Freibad. Hier wartet auf die Familiengäste ein unvergesslicher Rutschenspass. Rauf, runter und platsch!

Inmitten der zahlreichen Möglichkeiten, wo es neben der Outdoor-Badewelt mit Swimmingpool, Kinderbecken, Whirlpool noch den direkten Zugang zum warmen Walchsee mit seinen flachen Ufern zur Auswahl gibt, werden auch noch Spiel & Sport angeboten. Lachen, ausgelassen sein und Spaß haben - so lautet hier die Devise: ob Vergnügen in der Badewelt mit dem direkt angeschlossenen Kinderspielplatz, der für Mama & Papa gut einsehbar ist, oder etwa Denksport mit dem Riesenschach, das für Taktikfüchse bereitsteht.

Wer lieber auf dem See als im Wasser ist, der kann wahlweise mit dem Tretboot oder einem E-Boot die kleine Liebesinsel inmitten des Walchsees entdecken. Der Bootsverleih ist nur 100 Meter vom Hotel entfernt.

Der Ferienclub Bellevue am Walchsee bietet in den Hauptferienzeiten ein umfangreiches Programm für Kinder, Jugendliche und für die ganze Familie an. Es wird den Bellevue-Gästen eine unglaubliche Vielfalt von Möglichkeiten der Unterhaltung und aktiven Betätigung geboten: von Ballsport bis hin zum abenteuerlichen Rafting, vom Feldhockey bis hin zur stimmungsvollen Fackelwanderung u.v.m. Während des gesamten Aufenthalts stehen die Freizeiteinrichtungen des Ferienclubs, wie Kegelbahnen, Tischtennis oder kostenlose Leih-Fahrräder (ohne Helm) bereit.

Rund um den Ferienclub Bellevue am Walchsee**** gibt es eine unglaubliche Auswahl an Wanderwegen. Die Palette reicht von einfach-leicht bis hin zu herausfordernd. Rund 200 km bestens markierte Wanderwege und -routen führen durch die traumhafte Alpen-Landschaft des Kaiserwinkls. Tourenvorschläge erhalten Sie direkt an der Reception.

Ein besonderes Urlaubszuckerl ist die Kaiserwinkl Card. Eine kostenlose Gästekarte, die die Bellevue-Gäste gleich nach ihrer Ankunft ausgehändigt bekommen. Während des gesamten Aufenthalts bekommen die Gäste beim Vorzeigen dieser Card zahlreiche Gratisleistungen oder attraktive Vergünstigungen (z.B. bis 50% Preisermäßigungen).Unter Ferienclub- Feeling versteht man Sonne, Strand, Wasser, Action & Spaß.

Familienhit vom 25.05. bis 25.06. und 27.08. bis 05.11.2022: Kinder bis 11,9 Jahre sind bei Unterbringung im elterlichen Hotelzimmer, Studio oder Appartement GRATIS! Gilt für max. 2 Kinder (beginnend mit dem jüngsten Kind)

