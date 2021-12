Hotel Ferienclub Bellevue am Walchsee

7 Gründe für Ihr Urlaubsglück im Ferienclub Bellevue **** am Walchsee in Tirol.

1. Die traumhafte Lage

Der Ferienclub Bellevue befinden sich direkt am Walchsee mit Blick auf das Tiroler Kaisergebirge und den Zahmen Kaiser. Ein Familienhotel in perfekter Lage mit kinderfreundlichem Service, tollen Familienangeboten, einer Wasser- und Wohlfühlwelt, geräumigem Wohnkomfort in 4-Sterne-Qualität und einer winterlichen Vielfalt, die Seinesgleichen sucht

2. Der Bellevue-Familienhit

Im Ferienclub Bellevue am Walchsee**** wird von der ersten Minute an auf die Wünsche der Kinder und Familien eingegangen. Kinder bis 11,9 Jahre sind bei Unterbringung im Zimmer der Eltern gratis! Gilt für max. 2 Kinder (beginnend mit dem jüngsten Kind). Der kostenlose Kinderclub steht für Kinder ab 3 Jahren von Sonntag bis Freitag bereit. Hier wird gebastelt, getanzt und abends Abenteuer im Piratenland erlebt. Mama und Papa können in der Zwischenzeit in Ruhe ausspannen. Für ältere und jugendliche Kinder gibt es im Ferienclub zahlreiche Spiele-Möglichkeiten mit Fun & Action. In einem speziellen Spiel- und Freizeitraum werden vielfältige Möglichkeiten des Zeitvertreibs angeboten: ob Tischtennis, Tischfußball, Billard, Kegelbahn (kostenlos) oder elektronische Spielgeräte (gegen Gebühr). Und die meisten davon sind bereits im Hotelpreis inkludiert.

3. So viel ist im Preis inkludiert

Ein Aufenthalt zu einem kalkulierbaren Preis. Zahlreiche Services sind bereits im Urlaubspreis inkludiert. Ob es der Kinderclub, der Familienhit, das Ferienprogramm, die Indoor Bade- und Wohlfühlwelt, der Zutritt zum Badestrand am Walchsee, die Spiel- und Freizeiteinrichtungen, Leih-Fahrräder (ohne Helm) oder die Garten- & Parkanlage mit dem beheizten Outdoor-Swimmingpool (nur im Sommer) ist: viele dieser Services sind bereits im Urlaubspreis inkludiert.

4. Der Entspannungsfaktor

Dafür steht die hoteleigene Wohlfühl- und Badewelt bereit: mit Indoor-Swimmingpool, Whirlpool, Kinderplanschbecken, einer großzügigen Saunalandschaft ab 15 Jahren zugänglich (Biosauna, finnische Sauna, Blütendampfbad, Kaltwasserpool), einem Fitnessraum mit Ergometer, Laufband, Crosstrainer uvm. Bei Bedarf gibt es auch ab und zu Kindersauna.

5. Der Wohlfühlkomfort

Die Vielfalt und der Komfort der Unterbringung ist außerordentlich: vom funktionellen Doppelzimmer, Studio, über 2- oder 3-Raum Appartement bis hin zur geräumigen Familiensuite.

6. Die perfekte Lage für Winterspaß

Eingebettet in die Tiroler Berge haben Sie die Wahl zwischen alpin oder nordisch? Denn als Bellevue-Gast können Sie direkt beim Ferienclub in das 127 km lange Loipennetz oder in den kostenlosen Skibus einsteigen, der die Gäste in wenigen Minuten wahlweise in das Skigebiet Hochkössen oder in das Familien-Skigebiet Zahmer Kaiser bringt.

7. Die Kaiserwinkl-Card ist inklusive

Als Bellevue-Gast bekommen Sie gleich beim Check-in die Kaiserwinkl-Card, die für den gesamten Aufenthalt gültig ist. Mit dieser Kaiserwinkl-Card erhalten Sie zahlreiche Gratis-Leistungen oder vielfältige Preisermäßigungen.

Family-Ski-Pauschale vom 08.01. bis 19.03.2022:

1 Woche inkl. HP "Plus" und Skipass für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 11 Jahre ab EUR 1.400,-

Im Preis inklusive:

- umfangreiches Frühstücksbuffet

- nachmittags Kaffee und Kuchen

- Halbpension "Plus" 4-Gang-Wahlmenü - mit Getränke zum Abendessen

- 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 11 Jahre bei Unterbringung im Doppelzimmer

- inklusive 6-Tage-Skipass für Kössen "Hockössen"

- Kinder bis 11,9 Jahre sind bei Unterbringung im elterlichen Hotelzimmer, Studio oder Appartement GRATIS!

Gilt für max. 2 Kinder (beginnend mit dem jüngsten Kind)

Hotel Ferienclub Bellevue am Walchsee****

Johannesstraße 20

A-6344 Walchsee

Tel.: 0043-5374-57310

hotel@bellevue-walchsee.at

www.bellevue-walchsee.at

