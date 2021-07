Sleep.8

Das Geheimnis für den perfekten Schlaf: Schlafexperte teilt zum deutschen Markteintritt von Sleep.8 sein Know-how

Berlin (ots)

Mit dem ersten Sleep.8 Flagship-Store im Alexa-Shopping Center in Berlin bringt das Unternehmen seine 80-jährige Branchenerfahrung und vielseitigen Innovationen rund um das Thema Schlafen in die Hauptstadt. Zugleich feiert das Tochterunternehmen der schwedischen Hilding Anders Group hier seinen deutschen Markteintritt und möchte immer mehr Menschen auf ihrem Weg zum bestmöglichen Schlaf begleiten. Denn: "Gesunder Schlaf ist ein kostenloser Energy-Boost und damit das beste Investment in die eigene Leistungsfähigkeit", weiß Thorsten Skusa-Mühldorf. Der Geschäftsführer von Sleep.8 und langjährige Schlafexperte verrät deshalb wertvolle Tipps, um die eigene Schlafqualität zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.sleep8.eu.

Von modernsten Matratzen und Betten über Massagegeräte bis hin zu Schlafrobotern: Mit einer umfangreichen Palette an innovativen Produkten und Fachgeschäften auf der ganzen Welt verbessert Sleep.8 die Schlafqualität der Menschen. Als Teil der schwedischen Hilding Anders Group, einem international führenden Anbieter von Matratzen und Bettwaren, profitiert Sleep.8 dabei von einer 80-jährigen Unternehmensgeschichte. Diese Expertise sowie innovative Produktneuheiten bringt das Unternehmen mit dem neuen Store im Alexa-Shopping Center in Berlin nun auch nach Deutschland. Schlafexperte und Geschäftsführer von Sleep.8, Thorsten Skusa-Mühldorf, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wichtigkeit des Schlafes aufzuzeigen und gibt auf Grundlage seiner 18-jährigen Erfahrung in diesem Bereich Tipps, wie gesunder Schlaf gefördert werden kann.

1. Erholungsphasen am Tag

"Guter Schlaf beginnt nicht erst im Bett! Denn Schlafprobleme entstehen häufig aufgrund von Stress oder Ängsten schon vor dem Schlafengehen. Deshalb legen Phasen der Erholung und Entspannung am Tag die Basis für die Schlafqualität in der Nacht. Um aktiv Entspannungsphasen in den Alltag einzubauen, helfen Massagegeräte. Egal, ob für den ganzen Körper oder bestimmte Körperbereiche: Wichtig ist, dass die Muskulatur entspannt und gleichzeitig auch die Gedanken ruhig werden. Nach langen Bildschirmzeiten empfiehlt sich das Augenmassagegerät Power Eyes von Sleep.8. Damit wird die Blutzirkulation rund um Ihre Augen und Nebenhöhlen angeregt und stark beanspruchte Augen können sich optimal erholen."

2. Das Spiel aus Licht und Dunkelheit

"In völliger Dunkelheit lässt es sich am besten schlafen - das ist längst kein Geheimnis mehr. Denn die Ausschüttung des Hormons Melatonin, ein natürlicher Schlafförderer, wird bei Dunkelheit erhöht. Überraschend ist jedoch, dass der Körper dafür tagsüber genügend Licht abbekommen muss, um den Biorhythmus nicht durcheinander zu bringen. Hier haben viele Menschen ein Defizit, da wir immer weniger Zeit draußen im Freien verbringen. Abhilfe kann die Lichttherapiebrille Pegasi I von Sleep.8 schaffen, um den Rhythmus wieder ins Gleichgeweicht zu bringen. Sie kann über den Tag hinweg immer wieder aufgesetzt werden und sendet bestimmte Lichtfarben, die das Wohlbefinden steigern, für mehr Energie am Tag und besseren Schlaf in der Nacht sorgen."

3. Die perfekte Matratze

"Egal ob schlicht und einfach oder smart mit individuell per App anpassbarem Härtegrad: Die passende Matratze ist die Basis für erholsamen Schlaf. Heutzutage gibt es eine riesige Auswahl an Produkten in unterschiedlichen Preisklassen. Dabei sollten die Matratzenfestigkeit, Höhe und Material auf den individuellen Körperbau und die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt sein, denn nur so kann die Körperhaltung ideal unterstützt werden. Die Beratung spielt bei der Auswahl der richtigen Matratze oder eines passenden Schlafgadgets eine entscheidende Rolle. Somit laden wir Sie herzlich ein, sich im Sleep.8 Flagship-Store in Berlin von einem Profi individuell beraten zu lassen und unsere vielseitigen Technologieprodukte selbst auszuprobieren."

Original-Content von: Sleep.8, übermittelt durch news aktuell