Hotel Ferienclub Bellevue am Walchsee

Ferienclub-Feeling in Tirol. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?

Bild-Infos

Download

Walchsee (ots)

Unter Ferienclub- Feeling versteht man Sonne, Strand, Wasser, Action & Spaß. Aber dafür muss es nicht immer eine Ferienanlage am Meer sein, denn wie heißt es so schön: "Wenn ich den See seh', dann brauche ich kein Meer mehr".

Direkt am Ufer des Tiroler Walchsees (der wärmste Badesee Tirols) liegt der 4-Sterne Ferienclub Bellevue mit eigenem Hotelstrand und traumhaftem Ausblick auf das Tiroler Kaisergebirge. Ein Familienparadies in perfekter Lage mit voll- ausgestatteten Studios, Appartements und Familiensuiten für 2 - 8 Personen in 4-Sterne-Qualität. In der hoteleigenen Garten- und Parkanlage mit rund 18000 m² - zwischen dem Ferienclub und dem Walchsee gelegen - befindet sich das beheizte Freibad. Hier wartet auf die die jüngeren Gäste ein unvergesslicher Rutschenspaß. Rauf, runter und platsch!

Im Ferienclub Bellevue am Walchsee**** wird von Beginn an auf die persönlichen Wünsche eingegangen. Die Auswahl der Unterbringung ist vielseitig: vom funktionellen Studio, über geräumige 2- oder 3-Raum Appartements bis hin zu Ferienwohnungen und der begehrten Kaiser-Suite. Im Restaurant werden kulinarische Gaumenfreuden und kindergerechte Spezialitäten angeboten. Auch hier wird auf die Wünsche der Gäste eingegangen: so kann man zwischen Halbpension Plus- oder einer Vollpensions-Verpflegung auswählen. Entspannung verspricht die großzügige Wohlfühl- und Badewelt mit Indoor-Swimmingpool, Whirlpool, Kinderplanschbecken, einer großzügigen Saunalandschaft ab 15 Jahren zugänglich (Biosauna, Finnsauna, Blütendampfbad, Kaltwasserpool) sowie einer eigenen Kindersauna. Für Sportbegeisterte gibt es einen Fitnessraum mit Ergometer, Laufband, Crosstrainer u.v.m.

Viel Spaß und Action verspricht das hoteleigene Kinderprogramm. Mit den Kleinen wird gebastelt, im hoteleigenen "Kindergarten" gespielt, in der Kinderdisco getanzt oder spannende Abenteuer im Piratenland erlebt. Im Rahmen des Kinderprogramms gibt es auch eine Mittagstischbetreuung, damit sich Mama und Papa währenddessen so richtig entspannen. Geht es den Kindern gut, dann haben die Eltern Urlaub.

Für ältere Kinder und Jugendliche gibt es im Ferienclub Bellevue zahlreiche Spielmöglichkeiten und eine Jugendanimation in den Hauptferienzeiten. In einem speziellen Spiel- und Freizeitraum werden unterschiedliche Varianten des Zeitvertreibs geboten: ob Tischtennis, Tischfußball, Billard, Kegelbahn oder elektronische Spielgeräte. Zu einem großen Teil sind diese Spielmöglichkeiten im Hotelpreis bereits enthalten.

Familienhit zum Bestpreis: Kinder bis 11,9 Jahre sind bei Unterbringung im elterlichen Hotelzimmer, Studio oder Appartement (zu gewissen Zeiten) GRATIS! Gilt für max. 2 Kinder (beginnend mit dem jüngsten Kind)

Original-Content von: Hotel Ferienclub Bellevue am Walchsee, übermittelt durch news aktuell