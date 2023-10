LILYSILK

LILYSILK enthüllt „JOYFUL SOIRÉE": Eine Verschmelzung von luxuriöser Nachhaltigkeit für winterliche Eleganz

New York (ots/PRNewswire)

LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die zu einem nachhaltigen Lebensstil inspirieren möchte, freut sich, die mit Spannung erwartete Winterkollektion, „JOYFUL SOIRÉE" zu präsentieren. Diese exquisite Kollektion präsentiert eine Reihe luxuriöser und nachhaltiger Modeteile, die die Wintergarderobe aufwerten.

„Wir sind hocherfreut, eine atemberaubende neue Kollektion für die kommende Saison vorzustellen. Wir stellen den luxuriösen Mantel aus mongolischer Kaschmir-Wollmischung vor, der unvergleichliche Wärme und einen zeitlosen Stil bietet", sagte David Wang, CEO von LILYSILK.

LILYSILK widmet sich dem Ziel, Kunden den höchsten Komfort und Stil zu bieten, und „JOYFUL SOIRÉE" ist keine Ausnahme. Die Kollektion umfasst eine Auswahl an Flagship-Produkten für verschiedene Anlässe, um sicherzustellen, dass jeder Kunde die Wintersaison selbstbewusst und elegant genießt. Zu den Flagship-Produkten gehören:

Wollpullover mit Kragen und Viertelreißverschluss: Dieser sportlich inspirierte Pullover mit Polokragen, der aus äußerst weicher und warmer Merinowolle gefertigt wird, wertet mit einem Viertelreißverschluss sofort Ihren Look auf.

Zweifarbig gestreifter Wollpullover: Die Kombination aus geometrischem Color-Blocking und einer lockeren Passform verleiht diesem Rundhalspullover aus luxuriöser reiner Merinowolle sowohl Stil als auch Komfort.

Rollkragenpullover aus Kaschmir mit Zopfmuster: Machen Sie es sich mit diesem lässigen Rollkragenpullover mit Zopfmusterdesign gemütlich, der aus extra-kuscheligem Kaschmir gefertigt wird. Die lockere Silhouette wird durch Rippbündchen an Rundhalsausschnitt, Saum und Ärmeln verfeinert.

Gestrickter Midirock aus Kaschmir mit seitlichen Knöpfen: Bestechen Sie in diesem einzigartigen Midi-Rock mit goldenen Knöpfen, die Seitenschlitze kreieren. Die verstellbaren Knöpfe sorgen für einen individuellen Look und verleihen Ihren Winteroutfits einen Hauch von Eleganz.

Mantel aus doppelseitig gewebter Wollmischung: Dieser Mantel verwöhnt Sie mit einer exquisiten Mischung aus zeitloser Eleganz und edlem Stil. Er wird sorgfältig aus einem edlen Wollmischgewebe hergestellt, das Sie an kalten Tagen warm und luxuriös einhüllt.

„Unsere Kollektion bringt auch klassische Strickartikel zurück, wie elegante Oberteile, Strickjacken und Kleider, die für jeden festlichen Anlass geeignet sind. Wir hoffen, dass in diesem Winter jeder mit unseren schicken und stylischen Partyoutfits in festliche Stimmung kommt und stilvoll feiern kann", fügte Wang hinzu.

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine der führenden Seidenmarken der Welt. Unsere Fürsorge füreinander und den Planeten ist unser Antrieb. Wir stellen unsere Produkte aus feinsten Naturfasern her und engagieren uns für Zero Waste. Wir möchten Ihnen in jedem Moment, jeden Tag und in alle Ewigkeit den ultimativen Komfort bieten.

