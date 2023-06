LILYSILK

Am Weltumwelttag 2023 verstärkt LILYSILK sein Engagement für die Nachhaltigkeit mit der Veröffentlichung des Zero Waste Berichts 2022

LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, begeht den Weltumwelttag 2023 mit der Veröffentlichung ihres Zero-Waste Berichts2022: Ein Jahr des nachhaltigen Lebens. Die globale Seiden-Ikone nimmt die Verantwortung für die Umwelt ernst und verstärkt ihr beeindruckendes Engagement für Nachhaltigkeit mit der Einführung einer Zero-Waste Bewegung, die sich auf Null Bestand, Null Abfall und Null Ausschuss konzentriert.

"Anlässlich des Weltumwelttages 2023 freuen wir uns, die Fortschritte, die wir im vergangenen Jahr auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft gemacht haben, mit anderen teilen zu können. Das ist erst der Anfang", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. "Unser Engagement, den Menschen zu helfen, spektakulär zu leben, ist so stark wie eh und je, und jetzt wird unsere Zero-Waste-Bewegung den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beschleunigen."

Zu den 3 Hauptsäulen der Zero-Waste-Bewegung von LILYSILK gehören:

Null Lagerbestand Wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, setzt sich die Produktionsanlage von LILYSILK in Bewegung, um das Kleidungsstück innerhalb von 48 Stunden zu produzieren, bevor das Paket per Express innerhalb von durchschnittlich nur 2-3 Werktagen an seinen Bestimmungsort geliefert wird.

Zero Waste Bei der durchschnittlichen Produktion eines Kleidungsstücks können 25 % Abfall anfallen, was sich in einem einzigen Jahr auf über 5,6 Tonnen Stoffreste summieren kann. Mit der innovativen Zero-Waste-Kampagne von LILYSILK hat das Unternehmen dieses überschüssige Material in zusätzliche Seidenprodukte umgewandelt, darunter bisher etwa 8.000 Augenmasken und 6.000 Schutzmasken.

Null Ausschuss in den Vereinigten Staaten wirft ein durchschnittlicher Erwachsener jedes Jahr etwa 70 Pfund Kleidung weg, von denen 95 % recycelt werden könnten. LILYSILK hat eine Partnerschaft mit TerraCycle® ins Leben gerufen, um Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Kleidung zu recyceln, was den bedürftigsten Gemeinden zugute kommt und gleichzeitig den langfristigen Schutz des Planeten gewährleistet. Ende des Jahres 2022 wurden mehr als 440 Pfund Kleidung zurückerhalten, und bis Ende des Jahres 2023 werden 4500 Pfund erwartet.

LILYSILK verfolgt eine evidenzbasierte Nachhaltigkeitsstrategie und priorisiert langfristige Auswirkungen gegenüber kurzfristigen Trends. Durch die Implementierung abbaubarer Materialien und vereinfachter Verpackungsmethoden reduzierte das Unternehmen den Papierverbrauch im Jahr 2022 um 78,2 Tonnen, was der Schonung von etwa 148 Bäumen entspricht. Außerdem bekräftigt LILYSILK sein Engagement für die Nachhaltigkeit mit der Einführung seiner ersten GOTS-Kollektion und der Pflanzung von 15.000 Bäumen in Zusammenarbeit mit One Tree Planted zur Unterstützung der weltweiten Wiederaufforstung.

