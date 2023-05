LILYSILK

LILYSILK verstärkt seine Nachhaltigkeitsbemühungen mit der Einführung der ersten GOTS-zertifizierten Kollektion von Bio-Seidenkissenbezügen

LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat vor kurzem seine langjährigen Bemühungen um Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit der Einführung der ersten nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifizierten Serie von Seidenkissenbezügen am 18. Mai 2023 verstärkt.

Der Kissenbezugskollektion LILYSILK GOTS-certified Organic 22MM Terse Silk Pillowcase Collection bietet das gleiche glänzende, weiche und geschmeidige Gefühl wie konventionell hergestellte Seide, besteht aber aus 100 % biologischen Seidenfasern, was sie umweltfreundlicher und sozialverträglicher macht. Die 22-Momme-Charmeuse-Seide ist eine Stufe höher als die 19-Momme-Seide und zeichnet sich durch eine deutlich verbesserte Strapazierfähigkeit aus. Sie ist in den Farben Elfenbein, Rosarot und Silbergrau in den drei Größen Standard, Queen und King erhältlich und verfügt über einen exklusiven Umschlagverschluss an der Seite.

Der Global Organic Textile Standard (GOTS), der weithin als Goldstandard für ökologische Materialien und nachhaltige Herstellung gilt, strebt danach, den ökologischen Status von Textilien während des gesamten Produktionsprozesses zu gewährleisten, von der Ernte der Rohstoffe über die umwelt- und sozialverträgliche Herstellung bis hin zur Kennzeichnung. Um den GOTS-Standards zu entsprechen, müssen Textilien mindestens 70 % Bio-Fasern enthalten, einschließlich Rohfasern aus Pflanzen und Tierhaaren, die ohne den Einsatz von schädlichen Chemikalien wie gentechnisch veränderten Organismen, Herbiziden oder synthetischen Pestiziden angebaut und aufgezogen wurden.

David Wang, CEO von LILYSILK, sagte: „Nachhaltigkeit und Zero Waste standen seit jeher im Mittelpunkt unserer Visionen, Ziele und Maßnahmen, und wir freuen uns nun, die Einführung dieser bedeutenden und essentiellen GOTS-zertifizierten Kollektion von seidenen Kissenbezügen voranzutreiben. Der Einsatz von Bio-Materialien fördert gesündere Böden, saubereres Wasser, ein besseres Wohlergehen der Landwirte und ein besseres Arbeitsumfeld, und LILYSILK wird weiterhin damit fortfahren, das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu schärfen und mehr zu tun, um unseren Planeten zu schützen."

LILYSILK setzt sich konsequent für einen nachhaltigeren Planeten ein. 2022 kollaborierte LILYSILK mit dem TerraCycle-Recyclingprogramm, um das Engagement für Zero Waste zu stärken, und führte außerdem eine LILYSILK-eigene Zero-Waste-Bewegung ein, um einen umweltfreundlichen Verbrauch zu fördern.

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine der führenden Seidenmarken der Welt. Wir kümmern uns umeinander und um den Planeten, und das ist unsere treibende Kraft. Wir stellen unsere Produkte aus feinsten Naturfasern her, setzen uns für Zero Waste ein und möchten Ihnen in jedem Moment, jeden Tag und für alle Ewigkeit den ultimativen Komfort bieten.

