Social Media Schwaben GmbH

Unternehmensexpansion - Wie dieses Unternehmen innerhalb kürzester Zeit wächst und 10 neue Arbeitsplätze schafft

Stuttgart (ots)

Robert Kirs ist der Gründer und Geschäftsführer der Social Media Schwaben GmbH, einer Agentur und Unternehmensberatung für B2B-Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Marketing-Experte seine Kunden in der gesamten DACH-Region bei der Vergrößerung ihrer Reichweite, dem Erlangen von mehr Sichtbarkeit im Netz und der Digitalisierung ihrer Kundengewinnung.

Die Digitalisierung im Marketing betrifft alle Branchen und Sektoren. Längst hat sich die Mediennutzung durch sie erheblich gewandelt: In der heutigen Zeit bevorzugen Kunden digitale Kommunikationswege anstelle klassischer Vertriebskanäle. Ohne Internet geht nichts mehr - und zwar in allen Lebensbereichen. Zugleich wird es für Unternehmen immer schwieriger, die richtigen Methoden zu finden, um ihre Reichweite zu vergrößern, mehr Sichtbarkeit zu erlangen und neue Kunden zu gewinnen. Zahllose Social-Media-Plattformen versprechen phänomenale Erfolge, sodass es schwerfällt, den Überblick zu bewahren. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen wissen in diesem Bereich nicht, welche Methoden sie einsetzen sollen, weiß Robert Kirs, Gründer und Geschäftsführer der Social Media Schwaben GmbH, einer Social-Media-Agentur für B2B-Unternehmen aus dem Mittelstand. "Klassische Marketingmethoden, die früher gut funktioniert haben, sind heutzutage oft fehl am Platz", erklärt der Marketing-Experte. "Gerade kleine und mittelständische Unternehmen müssen daher lernen, dass es an der Zeit ist, sich von klassischen Wegen zu lösen."

Gemeinsam mit seinem Team hilft Robert Kirs seinen Kunden dabei, ihre Reichweite zu vergrößern, auf der richtigen Plattform das passende Publikum zu erreichen und mehr Sichtbarkeit zu erlangen. So werden systematisch mehr Kundenanfragen über Social Media generiert, neue Märkte erschlossen und die Umsätze gesteigert. Auch die Social Media Schwaben GmbH selbst wächst derzeit rasant an. Im Folgenden erfahren Sie, wie das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit sein Wachstum steigern konnte, warum es als attraktiver Arbeitgeber gilt und wie sie zehn neue Arbeitsplätze schaffen konnten.

Arbeiten bei der Social Media Schwaben GmbH

Seit ihrer Gründung ist die Social Media Schwaben GmbH kontinuierlich gewachsen. In den letzten drei Jahren hat die Agentur und Unternehmensberatung mehr als 120 Unternehmen dabei geholfen, mehr Sichtbarkeit im Netz zu erlangen und Kunden über Social Media zu gewinnen. "Mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise können wir Unternehmen, die ohnehin bereits ein hochwertiges Produkt haben, noch erfolgreicher machen", betont Robert Kirs. "Wir gehen neue Wege und nutzen digitale Möglichkeiten. Seit wir erkannt haben, dass unser Fokus auf Technik sehr gefragt ist, haben wir unser Portfolio immer weiter ausgebaut." Nun schafft die Social-Media-Agentur zehn neue Arbeitsplätze, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. "Wir sind davon überzeugt, dass ein Unternehmen nur gemeinsam erfolgreich wachsen kann", sagt der Marketing-Experte. "Unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Social Media Schwaben GmbH arbeiten jeden Tag Seite an Seite, um kleine und mittelständische Unternehmen zukunftssicher, erfolgreich und wettbewerbsfähig zu machen." Dafür hat das Team gemeinsam eine moderne Arbeitsatmosphäre geschaffen, in der jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sein volles Potenzial zu entfalten.

Herausragende Mitarbeiter-Benefits

Mit ihrem Angebot erhöht die Agentur und Unternehmensberatung nicht nur die Marktanteile ihrer Kunden, sondern sichert auch Arbeitsplätze im gesamten DACH-Raum. "Wir wachsen stetig, weshalb wir unser Team nun um talentierte Menschen erweitern möchten", verrät Robert Kirs. "Auch Quereinsteiger mit anderer Fachrichtung, die die entsprechende Motivation mitbringen, sind bei uns willkommen." Durch regelmäßige Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ist sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Bewerber dürfen sich auf einen sicheren Job in einer stark wachsenden Branche mit vielen Vorteilen freuen. So bietet die Social-Media-Agentur ihren Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze, ein lukratives Gehalt und reizvolle Aufstiegschancen. Der Arbeitgeber zahlt nicht nur den Weg zur Arbeit, sondern übernimmt auch das tägliche Mittagessen, Obst und Getränke sowie die private Handyrechnung. Über ein cleveres Gesundheitssystem finanziert das Unternehmen seinen Mitarbeitern zudem mehr als 300 Gesundheits-Benefits - darunter Massagen, Physiotherapie, Sehhilfen, Zahnprophylaxe und Medikamente. Auf Wunsch erhalten die Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen zusätzlich innerhalb von fünf Tagen eine Facharztterminvereinbarung.

Die Mission der Social Media Schwaben GmbH

Das Ziel und die Mission der Social Media Schwaben GmbH ist es, den besten Produkten auch das beste Marketing zukommen zu lassen. "Aus diesem Grund setzen wir auf eine moderne Arbeitsweise, die man selten anderswo findet", erzählt Robert Kirs. "Dadurch können wir unseren Kunden die Qualität garantieren, die sie verdienen." Langfristig möchte die Social-Media-Agentur zum größten Anbieter im Bereich Kunden- und Mitarbeitergewinnung aufsteigen. Zu diesem Zweck benötigt das Team nun tatkräftige Unterstützung durch zusätzliche motivierte Mitarbeiter.

