CDU-Politikerin Güler glaubt nicht an vollständigen Erhalt der Ukraine -"Wenn die Armee nicht deutlich besser ausgerüstet wird, wird Putin den Krieg gewinnen"

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler glaubt nicht daran, dass sich die russische Armee wieder aus den von ihr eroberten Gebieten in der Ukraine zurückdrängen lässt. Auf die Frage, ob es realistisch sei, dass die Ukraine in den Kontaktlinien vor dem 24. Februar erhalten bleibe, sagte Güler dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe): "Das wäre zu wünschen, erscheint jedoch ehrlicherweise unrealistisch." Die "Zerstörungswut der Russen" mache sie "wenig zuversichtlich, dass Putin Interesse an Verhandlungen" habe. "Die Zeit für die Ukraine läuft ab. Wenn die Armee bis zum Winter nicht deutlich besser ausgerüstet ist, wird Putin den Krieg gewinnen", sagte die Abgeordnete nach einem Besuch in Kiew. "Derzeit verliert die Ukraine im Schnitt 500 Soldaten am Tag, 200 Gefallene und 300, die schwer verletzt werden Deswegen reicht die humanitäre Hilfe aus Deutschland nicht aus. Die Verluste können nur gestoppt werden, wenn Deutschland endlich Waffen liefert - von Schützenpanzern bis Luftabwehrraketen", so Güler, die Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags ist. Jede Verzögerung bringe in der Ukraine weiteres Leid mit sich. "Derzeit verfügt die Ukraine über 200 Panzerhaubitzen, Russland hat 1200 im Einsatz. Das halbherzige Vorgehen der Bundesregierung kann fatale Folgen für unsere eigene Sicherheit haben", sagte Güler der Zeitung.

