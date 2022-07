NRW kritisiert Auseinandersetzung um Bürgertests - "Streit auf dem Rücken der Bürger"

Köln/Aachen. (ots) - Das Chaos an den Flughäfen bleibt auch für Bundesverkehrsminister Volker Wissing nicht ohne Folgen. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) berichtet, konnte der FDP-Politiker am Montag nicht wie geplant an dem "Neuland-Kongress" in Aachen teilnehmen, bei dem er die ...

mehr