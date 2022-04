News Direct

CleverTap ernennt Anand Venkatraman zum Chief Operating Officer

Mountain View, Kalifornien, und Mumbai, Indien (ots)

CleverTap, die weltweit führende Kundenbindungs-Cloud, gab die Ernennung von Anand Venkatraman zum Chief Operating Officer bekannt.

Anand verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit dem Aufbau und der Verstärkung globaler Teams und P&Ls in verschiedenen Vertriebsbereichen. Er tritt dem Unternehmen von Freshworks bei, wo er das wachstumsstarke Asien-Pazifik-Geschäft sowie die Geschäfte in Nahost und Afrika leitete. Darüber hinaus spielte er eine entscheidende Rolle beim Ausbau der globalen Partnerschaften, um das Geschäft in über 40 Ländern unabhängig voranzutreiben, den Technologiemarkt zu skalieren und Freshworks tief in das weltweite Startup-Ökosystem einzubetten. Davor hatte Anand Führungspositionen bei Akamai und Microsoft in der Region Asien-Pazifik-Japan und Indien inne.

"Ich möchte Anand bei CleverTap herzlich willkommen heißen. Seine Ernennung unterstreicht unsere ehrgeizigen Wachstumspläne zum Gamechanger im Bereich Kundenbindung zu werden. Seine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Globalisierung von Unternehmen, dem Aufbau hoch engagierter Teams und der Entwicklung kreativer Ansätze für den Kundenerfolg werden uns dabei unterstützen. Anand wird das CleverTap Management Team verstärken, um dem Unternehmen durch eine herausragende Umsetzung unserer Ziele den Aufstieg zur nächsten Stufe zu ermöglichen", so Sidharth Malik, CEO CleverTap Inc.

"Ich freue mich sehr, CleverTap beizutreten, da das Unternehmen nicht nur in Indien und Südostasien, sondern auch in Märkten wie Nordamerika, Lateinamerika, Nahost, der Türkei, Afrika und Europa zum Marktführer in der Kategorie Kundenbindung aufsteigt. Es ist mir eine Freude, CleverTap auf seiner Reise begleiten zu dürfen, die indische SaaS-Landschaft in die Welt zu tragen", so Anand Venkatraman.

Informationen zu CleverTap

CleverTap ist eine moderne, integrierte Kundenbindungs-Cloud, die es digitalen Verbrauchermärkten ermöglicht, die Kundenbindung und den Lifetime Value zu steigern. CleverTap treibt für Marken, die Kundenbindung verstehen und schätzen, den Kontext und die Individualisierung mithilfe einer einheitlichen und tiefen Datenschicht, KI/ML-gestützten Erkenntnissen und Automatisierung voran. Kunden in der ganzen Welt, die mehr als 10.000 Apps repräsentieren - darunter Vodafone Idea, SonyLIV, Daimler, Gojek, Carousell und Premier League - vertrauen auf CleverTap, um ihre Ziele in Bezug auf Bindung und Engagement von Kunden zu erreichen und damit ihre langfristigen Umsätze zu steigern. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalfirmen wie Sequoia India, Tiger Global Management und Accel unterstützt und hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, sowie Niederlassungen in Mumbai, Singapur und Dubai. Für weitere Informationen besuchen Sie bitteclevertap.com oder folgen Sie uns aufLinkedIn,Twitter, Facebook und YouTube.

Original-Content von: News Direct, übermittelt durch news aktuell