Doppelte Auszeichnung: Hiscox CyberClear ist Cyber-Versicherungsinnovation des Jahres - und Top-Favorit der Makler

Der Finanzen Verlag hat die Versicherungslösung CyberClear des Spezialversicherers Hiscox als "Cyber-Versicherungsinnovation des Jahres 2023" ausgezeichnet. Im Rahmen der Verleihung der "Goldenen Bullen" evaluierte eine unabhängige Fachjury die innovativsten Produktentwicklungen im Bereich der Nicht-Lebensversicherungen.

Frank Pöpsel, geschäftsführender Chefredakteur des Finanzen Verlags, beschreibt die innovative Tagespauschale innerhalb der Cyber-Betriebsunterbrechung als "zeitgemäße und kundenorientierte Lösung, die kleinere Unternehmen, welche immer stärker ins Fadenkreuz von Cyber-Kriminalität geraten, wesentlich entlastet. Wenn durch eine Cyber-Attacke eine Betriebsunterbrechung ausgelöst wird, greift sehr kurzfristig die zuvor vereinbarte Betriebsunterbrechungs-Pauschale - und dies zusätzlich zu den ohnehin von der Versicherung abgedeckten Kosten. So muss nicht mehr aufwändig nachgewiesen werden, welcher Ertragsausfall konkret aufgrund einer Betriebsunterbrechung nach einem Cyber-Angriff entstanden ist, der häufig durch Wiederaufholeffekte nur schwer zu beziffern ist. Umfassender Schutz, vorbildliche Assistance-Leistungen und eine sehr innovative Betriebsunterbrechungs-Lösung - damit kann die Cyber-Versicherung von Hiscox überzeugen."

Pauschale Betriebsunterbrechungs-Lösung fängt Unternehmen bei Cyber-Angriffen auf

Mit der im Oktober 2022 neu vorgestellten Lösung CyberClear mit pauschaler Cyber-Betriebsunterbrechung bietet Hiscox eine innovative Cyber-Versicherung insbesondere für Freiberufler, Dienstleister und kleinere Unternehmen an. Somit bietet sie einen Schutz vor, während und nach einer Krise. Neben einer Eigenschadendeckung umfasst die Police auch die Absicherung von Ansprüchen Dritter (Haftpflicht), womit sie zuverlässig bei digitalen Risiken schützt. Zu diesen zählen Szenarien wie z.B. Datenrechtsverletzung, unzulässige Zugriffe auf das IT-System durch Hacker oder auch Bedienfehler. Der Versicherungsschutz kann durch ein Modul um die Cyber-Betriebsunterbrechung (Cyber-BU) mit pauschalierter Tagessatzentschädigung ergänzt werden, die für kleinere Unternehmen mit bis zu 2,5 Millionen Euro Umsatz und bis zu 30 Tage gilt. Die Höhe der Tagesentschädigung orientiert sich am Umsatz des Kunden und hinzu kommt die "Hiscox-Garantie": Sollte die Haftzeit oder die Höhe der Tagespauschale im Einzelfall nicht ausreichen, den tatsächlich entstandenen Ertragsausfallschaden abzudecken, so erstattet Hiscox den Differenzbetrag zur Regulierung gemäß Standard Cyber-BU.

Gängige Cyber-BUs regulieren Ertragsausfallschäden in Verbindung mit einer umfassenden Nachweispflicht des Kunden. Dabei wird allein der tatsächliche Schaden ersetzt, der im Vergleich zur Vorperiode und unter Abzug von Wiederaufholeffekten infolge einer Cyber-Attacke entstanden ist. Für viele kleinere Unternehmen ist dieser Versicherungsstandard nachteilig. Hier greift die Produktinnovation: Durch eine pauschale Tagessatzentschädigung finden Wiederaufholeffekte keine Anwendung. Das ermöglicht Unternehmen schnelle finanzielle Hilfe, wenn mindestens 25 Prozent der digitalen Geräte durch den Cyber-Angriff ausgefallen sind. Hiervon profitieren vor allem kleinere Unternehmen, denn für ihr Fortbestehen sind planbare Liquidität und eine einfache Abwicklung von Schadenfällen essenziell.

CyberClear unterstützt den Versicherungsnehmer dabei, existenzgefährdende Situationen durch einen Cyber-Angriff zu verhindern. In Berücksichtigung des rasant wachsenden Risikos von Cyber-Kumulschäden ist es notwendig, komplexe Versicherungslösungen handlungsfähig zu gestalten. Gerade die dynamische Entwicklung der Risikosituation für Kunden erfordert eine Komplexitätsreduktion durch Versicherungslösungen und passgenaue Angebote, die für Transparenz hinsichtlich des Deckungsumfangs sorgen.

Auch für Makler ist Hiscox CyberClear nach wie vor Top-Favorit

Fast zeitgleich durfte sich das Hiscox Team über noch eine weitere renommierte Auszeichnung freuen: Zum wiederholten Mal wurde die Cyber-Lösung von Hiscox von den durch das Branchenmedium AssCompact befragten Maklerinnen und Maklern aus ganz Deutschland zum "Top-Favoriten der Vermittler" gewählt.

Markus Niederreiner, CEO von Hiscox Deutschland, betont: "Wir sind unglaublich stolz darauf, sowohl die Auszeichnung zur Cyber-Versicherungsinnovation des Jahres als auch den ersten Platz als Cyberversicherer im deutschen Maklermarkt zu erhalten. Als Spezialversicherer ist es unser Anspruch, Märkte, die wir bedienen, mit zukunftsfähigen Lösungen aktiv mitzugestalten. Innovationen zu entwickeln und dem Markt vorauszugehen, stellt eine große Herausforderung dar. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass dies - gerade in Zeiten in denen diskutiert wird, ob Cyber überhaupt noch versicherbar ist - unerlässlich ist, um unsere Kunden bestmöglich zu schützen und unsere Position als führende Versicherungspartner immer wieder aufs Neue zu bestätigen. Unser preisgekröntes Produkt wurde entwickelt, um insbesondere kleinen Unternehmen einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Cyberversicherungsschutz zu bieten und selbst im Falle von Kumulschäden eine schnelle und pragmatische Leistungsregulierung sicherzustellen. Im Namen von Hiscox danke ich der Fachjury des 'Goldenen Bullen' sowie den Vermittlerinnen und Vermittlern, die uns bereits mehrmals in Folge zum Top-Favoriten gekürt haben, sehr herzlich!"

