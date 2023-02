PHOENIX

Öffentliche Arbeitgeber halten neuerliche Warnstreiks für "völlig unangemessen"

Die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge, hat die neuerlichen Streiks im öffentlichen Dienst kritisiert. Diese seien "vollkommen überzogen, falsch und unangemessen", da die Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch liefen und noch nicht gescheitert seien. Entgegen den Behauptungen der Gewerkschaften sei das jüngste Angebot über fünf Prozent und Einmalzahlungen von 2.500 Euro "keine Mogelpackung", sondern fair und gerecht, so Welge. Die VKA-Präsidentin wünscht sich mehr Dialog bei den Verhandlungen: "Ich verstehe auch Gewerkschaften und Arbeitgeber nicht als Feinde, sondern als Verantwortungsgemeinschaft, die auch die Aufgabe haben, jetzt zusammen am Tisch zu verhandeln und nicht die Öffentlichkeit lahmzulegen". Sie wünsche sich, dass das Verhandlungsangebot der Arbeitgeber von Seiten der Gewerkschaften aufgegriffen und verhandelt werde, anstatt zu streiken. Die Gewerkschaften haben am heutigen Montag vor allem in NRW zu Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst aufgerufen, betroffen sind vor allem Flughäfen, Verkehrsbetriebe und auch öffentliche Einrichtungen wie Kindertagesstätten. Gewerkschaften und Arbeitgeber wollen am 27. März zur dritten Verhandlungsrunde zusammenkommen.

