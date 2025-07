knuspr

Knuspr startet große Sommerverlosung

Hauptgewinn ist ein Jahreseinkauf im Wert von 15.000 Euro

München (ots)

Wer sich diesen Sommer lange Einkaufstouren, stickige Supermärkte und das Schleppen schwerer Taschen sparen möchte, ist beim Online-Supermarkt Knuspr genau richtig. Dort bekommen Kund:innen nicht nur frische Lebensmittel und regionale Produkte direkt nach Hause geliefert - sondern haben auch die Chance, einen Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 15.000 Euro zu gewinnen.

Am 1. Juli startet Knuspr eine Sommerverlosung, um sich bei seinen mittlerweile über 100.000 monatlich aktiven Kund:innen zu bedanken und gleichzeitig mehr Menschen in seinen Liefergebieten für den digitalen Lebensmitteleinkauf zu gewinnen.

Die Teilnahme ist einfach: Wer bis zum 31. August 2025 mindestens sechsmal bei Knuspr bestellt, nimmt automatisch an der Verlosung teil - eine gesonderte Anmeldung ist nicht notwendig.

Verlost werden insgesamt 100 Preise. Der Hauptgewinn: ein Einkaufsgutschein im Wert von 15.000 Euro, entsprechend einem durchschnittlichen Jahreseinkauf. Darüber hinaus werden gestaffelte Zusatzgewinne verlost:

2. Platz: Knuspr-Einkaufsgutschein im Wert von 2.000 Euro

Knuspr-Einkaufsgutschein im Wert von 2.000 Euro 3. Platz: Knuspr-Einkaufsgutschein im Wert von 1.200 Euro

Knuspr-Einkaufsgutschein im Wert von 1.200 Euro Platz 4-10: je ein Knuspr-Einkaufsgutschein im Wert von 400 Euro

je ein Knuspr-Einkaufsgutschein im Wert von 400 Euro Platz 11-30: je ein Knuspr-Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro

je ein Knuspr-Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro Platz 31-100: je eine kostenlose Jahresmitgliedschaft im neuen Vorteilsprogramm "Xtra"

Mitglieder des "Xtra"-Programms profitieren unter anderem von kostenlosen Lieferungen, 10 % Rabatt auf das gesamte Bio-Sortiment sowie fast alle Knuspr-Eigenmarken, exklusivem Produkt-Zugang, wöchentlich wechselnden Rabatten, kostenlosen Mehrwegtaschen und einem priorisierten Kundenservice mit Pünktlichkeitsgarantie.

Mit der Aktion möchte Knuspr nicht nur auf sein regionales, saisonales Sortiment aufmerksam machen, sondern auch auf die Vorteile des Online-Wocheneinkaufs - gerade in den Sommermonaten, wenn hohe Temperaturen den Einkauf im herkömmlichen Supermarkt erschweren und viele die freie Zeit lieber im Freien oder mit der Familie verbringen möchten. Knuspr liefert alle Einkäufe zuverlässig gekühlt bis an die Haustür - selbst empfindliche Produkte wie Eiscreme, Fleisch oder Milchprodukte kommen in bester Qualität und optimaler Temperatur an.

Teilnahmebedingungen im Überblick:

Aktionszeitraum: 1. Juli bis 31. August 2025

Automatische Teilnahme ab sechs Bestellungen

Keine zusätzliche Anmeldung erforderlich

Mehr Informationen: https://www.knuspr.de/thema/summer-competition

Original-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuell