Knuspr setzt neue Standards für laktosefreie Ernährung

Noch größere Auswahl für Verbraucher:innen mit Laktoseunverträglichkeit

München (ots)

Der Online-Supermarkt Knuspr erweitert sein Sortiment an laktosefreien Lebensmitteln deutlich: Ab sofort sind 132 laktosefreie Produkte erhältlich - und damit eines der größten Angebote im deutschen Lebensmittelhandel. Die Auswahl reicht von Milch und Käse über Joghurt, Butter und Sahne bis hin zu laktosefreiem Eis.

Mit der Sortimentserweiterung reagiert Knuspr auf das wachsende Interesse an sogenannten "frei von"-Produkten: Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Ears and Eyes verzichten 23 Prozent der Deutschen auf bestimmte Lebensmittel, weil sie diese nach eigener Aussage nicht vertragen (1). Auch bei Knuspr ist dieser Trend spürbar: Bereits rund 14 % der Kund:innen kaufen regelmäßig laktosefreie, glutenfreie oder zuckerreduzierte Artikel. Nach einer Sortimentserweiterung im Bereich glutenfrei im März folgt nun der nächste Schritt - mit Fokus auf laktosefreien Lebensmitteln.

Die neuen Produkte decken sechs zentrale Kategorien ab: Butter & Aufstriche, Joghurt & Desserts, Milch & Milchdrinks, Käse, Eis sowie Sahne. Damit bietet Knuspr eine deutlich größere Auswahl als herkömmliche Supermärkte - und vereint das, was Kund:innen mit Laktoseunverträglichkeit sonst in mehreren Fachgeschäften suchen müssten, an einem Ort.

Zu den Highlights zählen laktosefreier Ricotta und Mozzarella von Brimi sowie der laktosefreie Mozzarella von Galbani. Ergänzt wird das Sortiment durch eine große Auswahl an natürlich laktosefreien Käsesorten, bei denen der Laktosegehalt durch Reifung abgebaut wird. Vom Hersteller Ländle sind aktuell elf Sorten verfügbar - darunter Bergkäse, Tilsiter und Weinkäse.

Auch im Eisregal gibt es Zuwachs: Mit 32 laktosefreien Eissorten, darunter Klassiker der Berliner Kultmarke Florida Eis sowie vegane Spezialitäten von Nomoo. In Kürze folgt außerdem handwerklich hergestelltes Eis von Urstrom Jerseys aus Brandenburg - auf Basis von Milch der Jersey-Kuh, deren A2-Proteingehalt für manche Menschen mit Laktoseintoleranz besser verträglich ist.

Abgerundet wird das Sortiment durch 19 Sorten laktosefreie Milch sowie 33 Sorten laktosefreien Joghurt und Desserts - unter anderem von bewährten Marken wie LAC, Minus L und Alra LactoFREE.

Personalisiertes Einkaufen für alle Bedürfnisse

Um den Einkauf noch einfacher zu gestalten, lassen sich im Knuspr-Webshop sowie in der App alle Produkte gezielt nach Ernährungsbedürfnissen filtern - zum Beispiel nach "laktosefrei", "glutenfrei", "vegetarisch" oder "vegan".

Mehr Informationen: https://www.knuspr.de/c4926-laktosefreie-produkte

