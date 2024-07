Khatrao Consulting GmbH

Golden Voice Academy sichert sich erneute TÜV- und DQN-Zertifizierung

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Die Golden Voice Academy in Worms bringt Jahr für Jahr neue Sprecher hervor, die mit ihrer Stimme ihren Lebensunterhalt verdienen. Nun hat das Unternehmen erneut seine herausragende Qualität und seine hohen Standards unter Beweis gestellt. Der TÜV Rheinland hat die Sprecherausbildung abermals nach den Maßstäben der ISO 9001 zertifiziert. Damit ist die Golden Voice Academy die erste und einzige Sprecherakademie in ganz Deutschland, die den hohen Anforderungen des TÜV gerecht wird. Wie die Geschäftsführung mitteilte, wurde das Unternehmen zudem erneut erfolgreich nach den digitalen Qualitätsnormen DQN 1001 und DQN 1002 zertifiziert. Beide Zertifizierungen belegen, dass die Golden Voice Academy ihre Dienstleistungen auf höchstem Niveau und nach strengen Qualitätskriterien erbringt.

Geschäftsführer Patrick Khatrao: "Das Geheimnis unseres Erfolgs ist, dass wir nichts dem Zufall überlassen. Stattdessen setzen wir auf ein klares System, das sich durch all unsere Prozesse hindurchzieht. Die Audits des TÜV und des IfDQ haben abermals bestätigt, dass dieses System effektiv funktioniert. Für die Kunden der Golden Voice Academy bedeuten die Zertifizierungen, dass sie sich auf eine gleichbleibend hohe Qualität und einen gut organisierten Ablauf verlassen können - und zwar von der ersten Kundenanbahnung über die Beratung bis hin zur eigentlichen Sprecherausbildung. Gleichzeitig hat uns der Zertifizierungsprozess die Möglichkeit gegeben, die Dienstleistung für unsere Kunden noch optimaler zu gestalten."

Die ISO-Norm 9001 ist eine international anerkannte Norm für Qualitätsmanagementsysteme. Sie verlangt klare Regeln, gut strukturierte Abläufe und kontinuierliche Prozessverbesserungen. Bei der Golden Voice Academy spiegeln sich diese Anforderungen unter anderem in planbaren Erfolgen für die Teilnehmer wider. Um sich für die TÜV-Zertifizierung zu qualifizieren, hat sich die Sprecherakademie dem Audit eines Experten des TÜV Rheinland unterzogen. Dabei wurde geprüft, wie wirkungsvoll das Qualitätsmanagement der Golden Voice Academy im Einzelnen ist - so zum Beispiel in Bezug auf die Abläufe und Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens. Ebenso wurde berücksichtigt, wie die Prozesse vor, während und nach der Zusammenarbeit mit den Kunden gestaltet sind. Besonders wichtig war dabei, wie die Eignung der Teilnehmer für die Sprecherausbildung sichergestellt wird. Die Golden Voice Academy erfüllt die Anforderungen durch ein effektives System, das die Qualität ihrer Sprecherausbildung garantiert.

Auch das Deutsche Institut für Digitale Qualitätssicherung (IfDQ) bescheinigt der Golden Voice Academy höchste Standards in ihrer Dienstleistungsqualität, insbesondere im Hinblick auf Kundenorientierung und Dienstleistungsprozess. Die Zertifikate DQN 1001 und DQN 1002 belegen die Exzellenz der Akademie in mehreren entscheidenden Bereichen. Dazu gehören das strukturierte Onboarding, die Kompetenzentwicklung und die ethischen Grundsätze.

"Durch die Audits des TÜV und des IfDQ wurden unsere Prozesse erneut auf Herz und Nieren geprüft. Die neuen TÜV- und DQN-Zertifizierungen spiegeln unsere unermüdlichen Bemühungen wider, höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden und unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Wir sind stolz darauf, dass unser Engagement in der Sprecherausbildung so eindeutig bestätigt wird. Unsere Kunden profitieren von einem klaren und transparenten Ablauf, der gleichzeitig Raum für individuelle Betreuung lässt. Wir freuen uns darauf, mit unserem System weiterhin viele hervorragende Sprecher auszubilden", so Patrick Khatrao.

Weitere Informationen zur Golden Voice Academy finden Sie unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/

Original-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell