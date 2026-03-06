Rheinschurken GmbH

Neue Beauty-Ära bei Strandfein: Uta Raasch und Jeannine Halene präsentieren die Strandfein Beauty Signature Line

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Im Jubiläumsjahr der Marke Strandfein setzen Uta Raasch und ihre Geschäftspartnerin Jeannine Halene ein starkes Zeichen: Mit der neu gegründeten "Strandfein Beauty Signature Line" erweitert die Marke ihr Portfolio um eine exklusive Pflegelinie - inspiriert von der Kraft und Reinheit des Meeres, wie der Name Strandfein schon verrät.

Seit 2014 steht Strandfein für maritime Eleganz, natürliche Leichtigkeit und ein selbstbewusstes Lebensgefühl. Diese DNA spiegelt sich nun konsequent in der neuen Premium-Beauty-Linie wider. STRANDFEIN Beauty fühlt sich an wie ein Spaziergang am Meer, eine frische Brise auf der Haut und Sand unter den Füßen. STRANDFEIN Beauty setzt auf Longevity mit den Heilkräften des Meeres. Hochwertige maritime Wirkstoffe wie marines Kollagen, speziell veredelte Extrakte von Algen, Bioplankton oder auch Küstenpflanzen werden kombiniert mit bekannten Performance-Wirkstoffen wie neuartigen Hyaluron-säuren, Betain und Heilpflanzenextrakten für einen nachhaltigen Longevity-Effekt.

Ein entscheidender strategischer Schritt ist dabei die neue Positionierung im Markt: "Bisher wurden Strandfein Mode sowie erste Beauty-Produkte ausschließlich sehr erfolgreich über QVC vertrieben", erklärt Uta Raasch. "Mit der Strandfein Beauty Signature Line gehen wir nun einen neuen Weg. Diese Linie ist unsere exklusive Premiummarke. Sie wird über einen eigenen Online-Shop sowie selektiv im hochwertigen Einzelhandel erhältlich sein." so die erfahrene Unternehmerin weiter.

Mit Jeannine Halene, Inhaberin der Düsseldorfer Werbeagentur Rheinschurken, holt sich die renommierte Designerin nicht nur ausgewiesene Marken- und Positionierungsexpertise an Bord - sondern erweitert zugleich mit einer jüngeren Markenbotschafterin strategisch ihre Zielgruppe.

Und es gibt in diesem Jahr noch einen weiteren besonderen Anlass: Uta Raasch feiert 2026 ihren 80. Geburtstag. Ein beeindruckendes Jubiläum, das unterstreicht, dass unternehmerische Vision, Kreativität und Innovationsfreude keine Frage des Alters sind sondern der Haltung. Das doppelte Jubiläum aus 10 Jahren Strandfein und 80 Jahren Uta Raasch macht die Einführung der Signature Line zu einem besonders symbolträchtigen Meilenstein.

Die offizielle Premiere der ersten HERO-Produkte findet auf der Düsseldorfer Messe The Art of Beauty & Health statt. Dort präsentieren Raasch und Halene die neue Linie erstmals einem internationalen Fachpublikum aus Beauty-, Lifestyle- und Handelsbranche.

Über Strandfein:

Im Jahr 2014 gründete Uta Raasch das Label STRANDFEIN - eine Marke, die für maritime Finesse, Natürlichkeit und einen exklusiven, gelassenen Lebensstil steht. Inspiriert von der Magie des "Océane Flair" verbindet STRANDFEIN Mode, Schönheit und Wohlbefinden auf einzigartige Weise. Was als Vision begann, Strandglamour in den Alltag zu bringen, hat sich zu einem unverwechselbaren Lebensgefühl entwickelt, das stilbewusste Frauen jeden Alters begeistert.

Seit 2016 transportiert STRANDFEIN als exklusives Fashion Label bei QVC entspanntes Strandfeeling in alle Bereiche des täglichen Lebens. 2024 erweiterte Uta Raasch die Marke erstmals um eine maritime Hautpflege: Inspiriert von der Frische der Nordseeküste vereint STRANDFEIN Beauty hochwirksame Inhaltsstoffe aus dem Meer mit modernen, innovativen Formulierungen.

2025 folgte eine Erweiterung der Kollektion um drei Düfte (Golden Moment, Wild Rose, Fresh Breeze), eine Eye & Lip Contour Cream, einen "Glow & Pump Lip Balm" sowie die Ampullenkur "Sea & Repair".

Mit fast 80 Jahren ist Uta Raasch noch immer eine Quelle kreativer Inspiration und richtet ihren Blick konsequent in die Zukunft. STRANDFEIN hat sich inzwischen zu einem Familienunternehmen entwickelt: Ihr Sohn Florian J. Raasch ist heute Teil der Geschäftsleitung und verantwortet gemeinsam mit ihr die Weiterentwicklung der Marke. Diese familiäre Verankerung sichert die langfristige Perspektive und die kontinuierliche Weiterführung der STRANDFEIN-DNA.

2026 feiert Uta Raasch mit ihrer Marke STRANDFEIN das zehnjährige Jubiläum bei QVC -und arbeitet bereits an einer neuen "Signature Line" innerhalb ihrer Kosmetiklinie.

Über Uta Raasch:

Mit über 40 Jahren im internationalen Modedesign steht Uta Raasch für Kreativität, Leidenschaft und unerschütterlichen Unternehmergeist. Geboren 1946, begann ihre Karriere 1979 mit der Präsentation ihrer ersten Kollektion auf der Düsseldorfer Modemesse - ein Meilenstein, der durch eine Fotoserie von Helmut Newton für die erste Ausgabe der deutschen Vogue besondere Strahlkraft erhielt.

Von Couture-Shows über eigene Boutiquen in Düsseldorf und auf Sylt bis hin zu Showrooms in Tokio und Osaka hat Uta Raasch Modegeschichte geschrieben und sich als feste Größe im internationalen Modebusiness etabliert.

Im Jahr 2014 gründete sie das Label Strandfein, das Mode, Lifestyle und ein Gefühl von Meer, Leichtigkeit und Freiheit vereint und seither exklusiv unter ihrer kreativen Leitung präsentiert wird. Ihre Kollektionen - sportlich-lässig, feminin und voller eleganter Details - wecken Sehnsüchte nach Sonne und Strand und begeistern ein Publikum jeden Alters, unter anderem über regelmäßige TV-Präsentationen bei QVC.

Neben ihrem modischen Schaffen steht Uta Raasch für soziales Engagement: Beim ersten exklusiven "Strandfein Ambassador Day" wurden große Spenden für die Kinderorganisation "It's for Kids" gesammelt - ein Ausdruck ihrer Verantwortung und Verbundenheit mit der Gemeinschaft.

Ihre Autobiografie "Was für ein Leben..." zeichnet ein facettenreiches Bild einer Frau, die Höhen und Tiefen mit ungebrochener Lebensfreude meistert und stets neue Wege geht. Uta Raasch ist mehr als eine Designerin - sie ist eine inspirierende Persönlichkeit, deren Lebenswerk Mode, Lebensgefühl und Mut zum Neuanfang verbindet. Dieses Jahr feiert die Ikone Ihren 80. Geburtstag.

Original-Content von: Rheinschurken GmbH, übermittelt durch news aktuell