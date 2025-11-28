DÜWELL Public Opening in Düsseldorf: Einzigartige Ballett-Premiere verbindet Tanz und Lifestyle-Produkte

Rheinschurken GmbH

Seit dem 27. November hat Düsseldorf einen neuen Hotspot für Design, Lifestyle und urbane Kultur: Mit dem Public Opening der Gallery Mall DÜWELL an der Grünstraße 15 feierte das ehemalige stilwerk seinen neuen Namen und die damit verbundenen Neuausrichtung. Unter dem Motto "Gateway to the Extraordinary" lud DÜWELL alle Düsseldorfer:innen ein, das neue DÜWELL-Lebensgefühl vor Ort zu spüren. Novum waren die vielen Pop-Up-Stores, die einen ersten Ausblick auf den neuen Mix von Beauty, Interieur, Lifestyle, Gastronomie, Kunst und Workspace boten. Die Düsseldorfer PR- und Werbeagentur Rheinschurken zeichnet verantwortlich für Idee, Konzeption, Organisation und Eventdurchführung.

Gemeinsam mit Bürgermeister Josef Hinkel durchschnitt Center Managerin Dr. Sylvia Nielius feierlich das Band - ein symbolischer Startschuss für das neue Kapitel des Hauses. Zusammen mit Jeannine Halene, Geschäftsführerin der Rheinschurken moderierten Sie den Abend.

Hauptattraktion des Abends war eine spektakuläre Crossmotion-Performance mit Tänzerinnen und Tänzern des Balletts der Deutschen Oper am Rhein. Kunstobjekte und Lifestyle-Produkte aus dem DÜWELL-Portfolio wurden Teil einer eigens entwickelten Choreografie - eine künstlerische Verschmelzung von Design und Bewegung, die bei den Gästen große Begeisterung auslöste.

Begleitet wurde das Event von DJ AXLNT, der für Partystimmung sorgte. Individuelle Angebote der einzelnen Brands vor Ort, Gewinnspiele, kulinarische Highlights und zahlreiche Pop-Up-Stores ermöglichten einen ersten Eindruck der neuen Markenvielfalt. Zu den präsentierten Labels gehörten Petra Dieners, Restaurant Saitta, Strandfein Kosmetik, Delicatelove, Kati Schön Schmuck, BallaBalla Concept Store und viele weitere.

Prominente Stimmen zum Public Opening

Bürgermeister Josef Hinkel: "Die Neupositionierung des einstig reinen "Möbelhauses" ist ein starkes Signal für die Innenstadt. Die Verbindung von Kultur, Design und urbanem Lifestyle zeigt, wie kreativ Düsseldorf sein kann."

Annika Gassner, Influencerin: "DÜWELL ist jetzt ein Ort, an dem man nicht nur shoppen, sondern erleben kann. Das Konzept verbindet Lifestyle, Kunst und Design auf eine sehr inspirierende Weise."

Uta Raasch, Strandfein:"Ich war sofort begeistert und wollte unbedingt Teil dieser Story sein. Der neue Claim "Für die, die das Besondere suchen" passt optimal zu meiner Klientel."

Zum Abschluss gab Dr. Sylvia Nielius einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Gallery Mall: "Für mich war dieses Opening erst der Anfang. Wir möchten DÜWELL zu einem Ort entwickeln, der Menschen inspiriert, überrascht und miteinander verbindet. In den kommenden Monaten werden wir Schritt für Schritt weitere Marken, Kooperationen und kulturelle Formate integrieren - immer mit dem Anspruch, all jene anzusprechen, die das Besondere suchen."

