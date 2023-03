Rückgang der Investmentaktivität beschleunigt Preisfindungsprozess

Berlin (ots) - Der neue Mehrheitsaktionär der FAKT AG, die Semper F. UG, hat in Kooperation mit Arnold Investments GmbH in Berlin, die Potenziale, der derzeit noch in vorläufiger Insolvenz befindlichen FAKT AG analysiert. „Das Ergebnis der Analyse ist so positiv, dass der nächste Schritt, eine eigenerwaltete Insolvenz, ...

mehr