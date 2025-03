sheego

sheego präsentiert die schönsten Curvy-Looks für besondere Anlässe

Die Festsaison beginnt und mit ihr stehen zahlreiche Einladungen zu Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Gartenpartys ins Haus. Doch die große Frage für viele Frauen bleibt: Was ziehe ich an? Je nach Dresscode, Wetter und Anlass kann der Look variieren, doch eins ist sicher: das perfekte Outfit sollte sowohl stilvoll als auch festlich sein.

Mit der neuen Curvy-Anlassmode von sheego wird die Outfit-Wahl zum Kinderspiel. Das Plus-Size-Label bietet eine vielseitige Kollektion mit Looks für jede Gelegenheit. Farbenfrohe Blumendrucke, florale Spitze sowie glamouröse Paillettenverzierungen in Blüten- und Blätteroptiken dekorieren in diesem Sommer die festliche Mode von sheego. Alle Stücke sind speziell auf die Bedürfnisse kurviger Frauen abgestimmt. Mit jahrelanger Expertise sorgt sheego für perfekt sitzende Passformen, die die Figur vorteilhaft in Szene setzen und maximalen Tragekomfort bieten.

Welcher Look passt zu welchem Dresscode?

Ein Blick auf die Einladung lohnt sich, denn häufig ist dort ein Dresscode vermerkt, der die Stilrichtung vorgibt - insbesondere bei Hochzeiten.

Black Tie oder Black Tie Optional: Ein elegantes, langes Abendkleid in gedeckten Farben ist hier die richtige Wahl. Kombiniert mit funkelndem Schmuck und einer edlen Handtasche entsteht ein glamouröser Look für den großen Auftritt.

Cocktail oder Semi Formal: Diese Dresscodes erlauben eine etwas legerere, aber dennoch stilvolle Garderobe. Ob knielanges Kleid, eleganter Overall oder eine festliche Kombination aus Rock oder Hose mit schickem Oberteil - erlaubt ist, was Stil und Eleganz ausstrahlt.

Causal oder Smart Causal: Hier darf es etwas entspannter zugehen. Maxikleider mit floralen Mustern sind die ideale Wahl für warme Tage. Auch bei den Farben dürfen sich die Gäste etwas trauen - zarte Pastelltöne oder kräftige, lebendige Farbakzente sindein absoluter Hingucker.

Mit sheego ist stilvolle Curvy-Mode für jeden Anlass garantiert - damit die festliche Saison sorgenfrei genossen werden kann.

