Die perfekte Hose von Curvys für Curvys / Die innovative CurvePerfect Hose von sheego-Kundinnen entwickelt

Wie sieht die perfekte Hose für kurvige Frauen aus? Gemeinsam mit engagierten Kundinnen hat die Plus-Size-Marke sheego die "CurvePerfect" Hose entwickelt - ein Passformwunder, das keine Wünsche offenlässt. In intensiven Workshops tauschten sich Kundinnen und das sheego Design-Team über ihre Erfahrungen und Ideen aus. Materialien wurden getestet, Entwürfe immer wieder anprobiert und verbessert. Das Ergebnis? Eine Hose, die perfekt auf die Bedürfnisse von Curvys abgestimmt ist.

Die "CurvePerfect" Hose ist in zwei Varianten erhältlich: Mit schmalem Bein und Rundum-Gummizugbund sowie mit geradem Bein und Reißverschluss. Beide Modelle sind aus Bengalin gearbeitet, einem elastischen und formstabilen Material, das jede Bewegung mitmacht und trotzdem schick aussieht - Eigenschaften, die den Frauen sehr am Herzen liegen. Auch der Bund, der vorn glatt und hinten mit einem bequemen Gummizug gearbeitet ist, verbindet eine gepflegte Optik mit viel Tragekomfort. Für eine schöne Silhouette sorgt der am Bauch eingearbeitete Shaping-Einsatz, die angenehm tiefen Taschen springen dank der L-Form nicht auf. Ein weiteres raffiniertes Detail ist die gekreuzte Gürtelschlaufe im Rücken. Sie verhindert, dass der Gürtel nach oben rutscht und die Hose unschön absteht. Und damit sie wahlweise mit schmalem oder breitem Gürtel getragen werden kann, bietet die Hose sogar übereinander liegende Gürtelschlaufen in zwei Größen. Beide Hosen gibt es in klassisch-zeitlosem Schwarz sowie zusätzlich in Kurz- und Langgröße.

Seit über 15 Jahren unterstützt sheego Frauen darin, sich durch Mode schön und selbstbewusst zu fühlen. Die Zusammenarbeit an der "CurvePerfect" Hose hat sowohl das Design-Team als auch die Kundinnen begeistert.

"Wir haben uns gegenseitig zugehört und sehr viel voneinander gelernt - unsere fachliche Expertise und die sehr persönlichen Erfahrungen unserer Kundinnen haben sich perfekt ergänzt", erklärt Head of Product Verena Sponagel von sheego. Kundin Nicole fügt hinzu: "Ich bin richtig stolz, an der CurvePerfect mitgewirkt zu haben. Denn gerade ich als Curvy weiß am besten, worauf es bei der perfekten Hose ankommt."

