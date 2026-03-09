Frühlingserwachen bei Tineco: Jetzt den FLOOR ONE S7 Stretch zum Aktionspreis bei MediaMarkt sichern

ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Wenn die Tage wieder länger werden und die ersten Blumen blühen, erwacht nicht nur die Natur - auch viele Haushalte starten in den Frühjahrsputz. Passend dazu ist der beliebte Nass-Trockensauger S7 Stretch von Tineco zu einem attraktiven Preis bei MediaMarkt erhältlich. Das Frühlingsangebot ist gültig vom 09. bis 23. März.

FLOOR ONE S7 Stretch- Reinigung ohne Aufwand

Der Tineco FLOOR ONE S7 Stretch vereint Saugen und Wischen in nur einem Arbeitsschritt und sorgt damit für eine besonders effiziente Bodenreinigung. Als kabelloses All-in-One-Gerät eignet er sich optimal für Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Die HyperStretch-Technologie ermöglicht es, das Gerät besonders flach zu neigen, sodass auch Bereiche unter Sofas, Betten oder Schränken komfortabel erreicht werden können.

Dank intelligenter iLoop-Sensorik erkennt der S7 Stretch den Verschmutzungsgrad in Echtzeit und passt sowohl Saugleistung als auch Wasserzufuhr automatisch an, für eine gründliche Reinigung bei gleichzeitig optimiertem Verbrauch. Die integrierte FlashDry-Selbstreinigungsfunktion spült Bürsten und Leitungen nach dem Einsatz mit heißem Wasser durch und unterstützt so eine hygienische Pflege des Geräts.

Zusätzlich verfügt der S7 Stretch über eine automatische Selbsttrocknungsfunktion: Nach der Reinigung wird die Bürstenrolle in 5 Minuten mit 85 Grad Celsius heißer Luft getrocknet, wodurch Feuchtigkeit reduziert und unangenehme Gerüche sowie Bakterienbildung effektiv vorgebeugt werden. Das Gerät ist damit schnell wieder einsatzbereit und bleibt dauerhaft hygienisch sauber.

Großzügig dimensionierte Frisch- und Schmutzwassertanks sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten machen den FLOOR ONE S7 Stretch zudem zu einer idealen Lösung für größere Wohnflächen.

Der S7 Stretch (UVP: 599 EUR) ist im Aktionszentrum bei MediaMarkt um über 50% reduziert und für 299EUR erhältlich.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit seit drei Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

