Joyn

Messiah Superstar! Presse feiert neue Joyn-Serie

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

15. Mai 2025. "Joyn macht 'Messiah Superstar' zur Serien-Sensation!" titelt prisma.de. "Wer deutsche Comedy von der Stange erwartet oder befürchtet, ist bei 'Messiah Superstar' (...) fehl am Platz.", urteilt das Medium. Und die Begeisterungsstürme gehen weiter: "So geht gute Unterhaltung", schreibt TV today. "Bunt, laut und total durchgeknallt: Messiah ist auch heute der Hit", meint TV Spielfilm. Kein Wunder: "Wer kann einem Messiah schon wiederstehen?" fragt TV digital.

Joyn zeigt die neue Comedy Serie ab Freitag, 16. Mai.

In SAT.1 gibt es ab Freitag, 30. Mai, um 22:15 Uhr zwei Folgen der Serie wöchentlich.

Darum geht's:

In den 90er-Jahren war Thomas Janowski (Florian Lukas), aka Messiah, ein großer Star. Sein Hit "XTC" stürmt die Charts. Seine Freundin ist Sabrina Setlur (Sabrina Setlur). Konkurrent Oli P. (Oli P.) ist weit abgehängt. Das Leben könnte so schön sein. Doch schon sein zweiter Song "Sexy Sex" kann nicht an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen ... Heute, knapp 30 Jahre später, betreibt der ehemalige Star das Restaurant seiner Mutter Bettina (Johanna Gastdorf) in der trostlosesten Gegend Weddings.

Als er das einmalige Angebot bekommt, sich für eine Doku-Soap von einem Kamerateam begleiten zu lassen, wittert Messiah mit Unterstützung seines Managers Leon (Jonas Nay) die große Chance auf ein Comeback - und ein Wiedersehen mit alten Bekannten ...

Die erste Single von Messiah "XTC" gibt es ab sofort und weltweit auf allen Streaming-Plattformen zu hören. Zwei weitere Veröffentlichungen folgen im Rahmen der Ausstrahlungen auf JOYN und in SAT.1. Die Songs zur Serie erscheinen über das Musiklabel von Seven.One Starwatch.

Auf Joyn gibt es "Messiah Superstar" ab Freitag, 16. Mai, zwei Folgen wöchentlich kostenlos.

SAT.1 zeigt "Messiah Superstar" ab Freitag, 30. Mai, um 22:15 Uhr in Doppelfolgen.

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell