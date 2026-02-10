ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Modern Living voller Liebe: Tineco bringt exklusive Valentinstagsangebote für ein liebevolleres Zuhause

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Mit dem nahenden Valentinstag liegt Liebe in der Luft. Seit der Einführung des Modern-Living-Konzepts zu Beginn des Jahres definiert Tineco, ein führender Anbieter intelligenter Bodenpflegegeräte, neu, welche Rolle Haushaltsgeräte im modernen Alltag spielen.

Für Tineco bedeutet Modern Living weit mehr als technische Innovation oder leistungsstarke Features. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und sein Zuhause: Produkte sollen intuitiv bedienbar sein, den Alltag erleichtern und sich harmonisch in das Wohnumfeld einfügen. Ein Reinigungsgerät ist nicht nur ein funktionales Werkzeug - es ist ein verlässlicher Begleiter, der Komfort, Ordnung und Wohlbefinden unterstützt und zugleich Teil eines ästhetischen Zuhauses wird.

Zum Valentinstag lädt Tineco dazu ein, Liebe in all ihren Facetten zu feiern - sei es, sich selbst etwas Gutes zu tun oder einem besonderen Menschen eine Freude zu machen. Mit durchdachten Lösungen für die tägliche Reinigung wird modernes Wohnen spürbar einfacher, angenehmer und ein Stück schöner.

FLOOR ONE S9 Artist - Design trifft auf Alltagstauglichkeit

Der FLOOR ONE S9 Artist verbindet elegantes Design mit hohem Bedienkomfort und fügt sich nahtlos in moderne Wohnräume ein. Er wurde entwickelt, um die tägliche Reinigung zu vereinfachen, ohne den Alltag zu unterbrechen. Die Selbstreinigungs- und Schnelltrocknungsfunktionen reduzieren den Pflegeaufwand und beugen unangenehmen Gerüchen vor. Dank des durchdachten Anti-Tangle-Designs eignet sich das Gerät besonders für Haushalte mit langen Haaren oder Haustieren.

Valentinstagsangebot: Von 749 EUR auf 479 EUR

Gültig vom 9.-15. Februar auf Amazon.de

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra - Flexible Reinigung ohne Kompromisse

Der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra ist leicht, flexibel und ideal für echte Wohnsituationen. Durch sein vollständig flach ablegbares Design lassen sich mühelos Bereiche unter Möbeln und schwer zugängliche Stellen reinigen. Die lange Laufzeit ermöglicht ausgedehnte Reinigungseinheiten - ganz ohne Unterbrechung. Das Ergebnis: ein entspanntes Reinigungserlebnis, das sich Ihrem Zuhause anpasst, nicht umgekehrt.

Valentinstagsangebot: Von 549 EUR auf 319,99 EUR

Gültig vom 9.-15. Februar auf Amazon.de

PURE ONE STATION 5 Pro - Komfortable Sauberkeit - ganz ohne Aufwand

Der PURE ONE STATION 5 Pro richtet sich an alle, die Wert auf Komfort und Effizienz legen. Die integrierte Basisstation übernimmt Laden, Staubentleerung und Aufbewahrung in einem Schritt - für deutlich weniger manuellen Aufwand im Alltag. Besonders für Haustierbesitzer ist dieses Modell eine praktische Lösung, die tägliche Reinigung spürbar leichter macht.

Valentinstagsangebot: Von 499 EUR auf 399 EUR

Gültig vom 9.-22. Februar auf Amazon.de

PURE ONE S70 - Passt sich Ihrem Zuhause und Ihrem Stil an

Mit verschiedenen Farboptionen fügt sich der PURE ONE S70 harmonisch in unterschiedliche Wohnstile ein. Das klappbare Rohr ermöglicht komfortables Reinigen unter niedrigen Möbeln, während die vielseitige Bürstenrolle sowohl Hartböden als auch Teppiche effektiv säubert. Eine durchdachte Lösung für Haushalte, die Funktionalität und Design gleichermaßen schätzen.

Valentinstagsangebot: Von 499 EUR auf 388,99 EUR

Gültig vom 9.-22. Februar auf Amazon.de

CARPET ONE Cruiser - Sanfte Pflege für weiche Oberflächen

Teppichreinigung muss keine anstrengende Aufgabe sein. Der CARPET ONE Cruiser überzeugt durch sein leichtes Handling und eine besonders sanfte Anwendung. Dank schneller Trocknung und intelligenter Schmutzerkennung fühlen sich Teppiche in kurzer Zeit wieder frisch und gepflegt an - für ein einladendes Wohngefühl.

Valentinstagsangebot: Von 699 EUR auf 499 EUR

Gültig vom 9.-15. Februar auf Amazon.de

Zum Valentinstag steht bei Tineco modernes Wohnen ganz im Zeichen der Fürsorge: für das eigene Zuhause, für den persönlichen Komfort und für die Menschen, die einem am Herzen liegen.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

Original-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuell