UMTS Media Service GmbH

Rechtssichere Zeiterfassung leicht gemacht

Mit dem Zeiterfassung-Doorman stellt UMTS Media Service ein neues, nutzerfreundliches Produkt zur rechtssicheren Erfassung von Arbeitszeiten vor

Hamburg (ots)

Am 13. September 2022 stellte das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem Grundsatzurteil die generelle Pflicht klar, Arbeitszeiten zu erfassen. Als "Paukenschlag" und "eines der bedeutendsten Urteile des Jahres" bezeichnet Anwalt Christian Solmecke auf seinem YouTube-Kanal Kanzlei WBS dieses Urteil.

Pflicht zur Zeiterfassung einfach erfüllen

Mit dem Zeiterfassung-Doorman von UMTS Media Service kann jedes Unternehmen ohne großen Aufwand Arbeitszeiten, Pausen, Urlaubstage, Krankheitstage und Fehlzeiten digital erfassen. Einloggen können sich die Arbeitnehmer am PC, per Smartphone-App und am Stand-Terminal. Die Zeiterfassung erfolgt mobil oder stationär über eine Gesichtserkennung oder einen QR-Code. Auch für das Homeoffice gibt es eine intelligente Lösung per Gesichtserkennung am Smartphone. Mit einer Datev-Anbindung sowie CSV-, PDF- und Excel-Schnittstellen können die Daten direkt weiterverarbeitet werden.

Der Zeiterfassung-Doorman kann mit Tür, Drehkreuz oder Schranke geliefert werden. Ist bereits eine Vereinzelungsanlage wie eine Schiebetür vorhanden, wird das Gerät einfach vor diese Anlage geschaltet. "Das Team von UMTS Media Service berät seit über 20 Jahren Kundinnen und Kunden zur Produktauswahl", erklärt Hüseyin Dayan, Geschäftsführer der UMTS Media Service GmbH. "Außerdem übernehmen wir Lieferung, Installation und Einweisung."

Cloud für mehr Mobilität

Dank der verwendeten Cloud-Lösung können die Daten der Zeiterfassung überall abgerufen werden. Mitarbeitende sehen im Smartphone ihre Arbeitszeit am Tag, in der Woche, das Wochensaldo sowie übrige Urlaubstage. Über die Anwendung können sie Urlaub beantragen oder sich krankmelden.

Arbeitgeber sehen auf einen Blick im Dashboard, wie viele Mitarbeiter aktuell in der Firma sind, wie viele arbeiten, wie viele sich in der Pause befinden, wie viele krankgeschrieben sind und wie viele unbegründet fehlen. Sie sehen im Dashboard, wer Urlaub hat, und können Urlaubsanträge freigeben oder ablehnen.

Top-Lösung für Projektarbeit

In großen Projekten wie zum Beispiel in Agenturen kostet die korrekte Zeiterfassung viel Zeit und Mühe. Außerdem sind die meisten Erfassungssysteme fehleranfällig. Mit dem Zeiterfassung-Doorman können jedem Projekt und jedem Mitarbeitenden die korrekten Arbeitszeiten zugeordnet werden.

Gewappnet für den Corona-Herbst

Wenn die Infektionen mit Corona wieder steigen, kann der Zeiterfassung-Doorman Impfnachweise und Schnelltests kontrollieren. Damit steigt die Sicherheit im Unternehmen ohne weiteren Zeitaufwand.

Erfolgreich im Einsatz

Der Zeiterfassung-Doorman kann auch als Schlüssellösung zum Beispiel in Callcentern eingesetzt werden. Bereits im Einsatz ist der Zeiterfassung-Doorman bei einem Callcenter, das weltweit und für große Kunden arbeitet.

Unternehmen, die sich für den Zeiterfassung-Doorman interessieren, können das System vorab testen. Ansprechpartner für eine kostenlose Testphase ist Hüseyin Dayan, Geschäftsführer von UMTS Media Service.

Firmeninformation

Die UMTS Media Service GmbH aus Hamburg bietet seit über 20 Jahren digitale Lösungen für Unternehmen. Aus Anlass der Corona-Pandemie hat das Unternehmen Geräte zur digitalen Einlasskontrolle sowie ein kontaktloses Fiebermesssystem entwickelt. Neuestes Produkt ist ein System zur Erfassung der Arbeitszeit entsprechend dem aktuellen Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Das klassische Portfolio von UMTS Media sind Kassensysteme, Kamerasysteme zur Videoüberwachung sowie Alarmsysteme. Kunden profitieren vom Komplettservice mit Beratung, Planung, Projektierung, Umsetzung und Wartung.

www.zeiterfassung-doorman.com

